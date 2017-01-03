【太極-舞動人間】陳羅克 個展 1/13 - 2/11

旅德名家陳羅克【太極-舞動人間】個展，2017/1/13-2/11在《上古藝術當代館》盛大展出，並於1/14（六）14：30舉行開幕茶會。藝術旅人陳羅克，行旅於世界各地，創作歷程一路走來，從對人體風景的體察、太極拳融合藝術創作，再到「藝術無國界」的系列公益活動，每一個創作新視野都隱含著藝術家對人生的極致追求，邀您一同聆賞他的故事。

太極境界，博大精深，陳羅克研習太極拳30多年，卻在今年才正式開始《太極》系列創作，原因無它，只因為太極的境界層次高深。對陳羅克來說，如何能恰到好處表達它的精神與內涵，又不流於庸俗，成為最大挑戰。他用簡單、俐落的線條，呈現太極的快、慢、動、靜，並融合東方哲學思想及西方色彩線條，氣韻生動地呈現出太極的精髓--氣、神與形。

陳羅克自1990年左右，開始《人體風景》系列創作，融合人體及風景物像之獨特風格。人體繪畫向來多變、或寧靜如水或躍動如浪，以最純淨的筆觸形現人體肌理弧度。道家、禪學、自然、與人體兼容之思維，表達其超脫形象之創作，既富有張力，又兼具感性、理性的衝擊對比。

上古藝術總監陳虹安表示，1957年出生的陳羅克，旅德30多年，國外展出不斷，獲獎無數，2014年應邀參加阿根廷「國際現代藝術雙年展」，自數百位藝術家中脫穎而出，榮獲繪畫類銀牌獎。近10年來更以藝術投身公益，走訪阿根廷、德國、希臘...等世界各地，關懷弱勢與難民兒童，以行動投身藝術教育與公益，德藝兼備享譽國際。