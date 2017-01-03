內外壓力接踵而至 古巴「遊行」展國力

(台灣英文新聞/綜合外電報導) 古巴軍隊及上百名國民於當地時間週一（2）日，在哈瓦那革命廣場（Revolution Square）遊行，依其傳統「展現實力」。

遊行由一群穿著紅白相間先鋒隊制服的學童揭開序幕，他們圍繞著格拉馬號遊艇的復刻版有朝氣地前進。格拉馬號在60年前搭載82位古巴戰士從墨西哥前往古巴，開啟他們一路的革命運動。

另外，市民依工作地或居住地組織，揮舞著旗幟、布條接續加入遊行隊伍。這樣的軍事性遊行、展演依慣例會在每隔五年的12月2日舉行，但這次的遊行因11月強人卡斯楚去世而延期了一個月。

66歲的古巴國民Rene Lazo和大部分的古巴人民一般，天剛亮就加入遊行，他認為「遊行標誌著我們的團結、力量。」Lazo 接續說「今年將會是辛苦的一年，但我們會持續努力讓大家一起進步。」

隨著川普當選，古巴的外交政局面臨新變數。川普將在1月20日正式執政，他在此前宣稱，除非古巴能給予「更好的籌碼」，否則不會繼續促進雙方關係正常化。

對這個位處加勒比海的國家而言，與美關係的變數來得實在不是時後。共產政權統治的古巴去年（2016年）下半年面臨重大經濟危機，這是自蘇聯解體20多年來首次的景氣蕭條。

英國衛報指出，2016年古巴政情和緩、美國旅遊限制鬆綁，為古巴帶來4百萬遊客。

但旅遊業大幅成長，顯然不足以抵銷經濟衰退的動力。鄰國委內瑞拉去年中因國際油價下跌，國內石油減產導致民不聊生，也削減了他對古巴的石油援助，對古巴影響劇烈。而古巴旅外的醫師、專業人士等近期寄回的現金流入也大為下降。