血腥跨年夜 土國警方逮8嫌疑犯

（台灣英文新聞／綜合外電報導）在熱鬧跨年過後不到三個小時的伊斯坦堡，眾人仍然在狂歡當中，在博斯普魯斯海峽附近的高檔夜店Reina更是燈火通明，未料一名搭乘計程車抵達夜店的人並非該夜店想要吸引的政商名流，而是恐怖份子。

攻擊者從計程車車廂抽出AK-47步槍，先擊殺在夜店外聊天的警衛和一名旅遊業者，隨後步入這個名人匯集的高檔夜店進行無差別攻擊，擊發接近200發的子彈，導致39人死亡，且超過三分之二的死者非本地人，事發當時夜店中有超過600人。

事件發生後，土耳其副總理Numan Kurtulmus誓言儘速抓到兇手，並指稱警方已經取得兇手面貌與指紋，隨後在伊斯坦堡各地發動了數次突襲檢查，並逮捕了12人。

在其中一次針對宰廷布爾努區(Zeytinburnu)的警方調查中，接獲線報後不止出動特警部隊，警方也動用直昇機封鎖目標可能逃竄的路徑，然而儘管大動作出勤掃盪全城，兇手仍然不見蹤影。

警方指出，兇手極有可能來自烏茲別克或哈薩克，而在土耳其媒體公布的影像中，則釋出「據稱」是兇手影像的照片，照片中的人正在一處玻璃窗前，遞交自己的身份證明文件給政府官員，然而，照片的時間跟地點完全不可考，也沒有任何證據顯示該照片是真的兇手

在事件發生後不久，伊斯蘭國就發表類似於「賀詞」的宣言，將行兇者穿捧為英雄，還有勇敢的戰士，因此現在相關的調查正在努力釐清兇手是否真的隸屬於伊斯蘭國；更甚者，一些連結指出他似乎也與六月發生在阿塔圖克國際機場的爆炸事件有關。

事實上，雖然土耳其發生過許多恐怖攻擊事件，但是伊斯蘭國在這些攻擊上，充其量只是「有關聯」，藉由發表言論沾個邊，卻沒有真的在任何事件中扛下責任，這次是不是一樣的狀況仍有待調查。

Kurtulmus表示，這起恐怖攻擊事件應該與土國軍隊在敘利亞的軍事行動有關，該國軍隊在八月發起大規模的攻勢，試圖將伊斯蘭國軍隊，和被土國視為恐怖分子的庫德族軍隊推回北方防線，大部分的戰鬥發生在敘國北部的小鎮巴卜(al-Bab)附近。

伊斯蘭國曾批評土國軍隊在敘國北部，「利用空襲與迫擊砲使穆斯林流血」，這可能成為報復動機之一。