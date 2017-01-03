美媒：美考慮南海部署重裝備

（台灣英文新聞／綜合外電報導）《美國國家利益（The National Interest）》1日刊文，引述資深美國五角大廈官員說法，美國規劃在全球進行新的軍事佈局調整，包括在南海部署機動火砲武器系統，作為空中防禦武器，針對迎面而來的火箭與飛彈進行反制。

除了在南海，有愈來愈多的機動火砲武器系統被納入空中防禦系統，包括在東歐及中東地區，如M109美製155公釐口徑自走砲（M109 Paladin），就展現對於俄製飛彈、飛行器、火箭有效的空中嚇阻能力。

美中在南海的關係是亦敵亦友，既對抗又合作，但近年中國在該地部署地對空飛彈系統，升高區域緊張，讓五角大廈不得不採取彈性應對計畫。

不過文中提到，官員強調該規劃尚未拍板定案，原則上他們不同意南海區域軍事化，認為南海主權爭端，應以和平外交手段完成。

矛盾的是，去年美公開表示將持續在執行南海航行自由，包括行駛在中國於該區所主張島嶼周邊的12浬以內領海。文中亦提到美國有可能在南海區域佈署攻擊與防禦性武器。此外，文中提到美軍官員呼籲發展陸基反艦飛彈、及其它導引多管火箭炮系统，

根據文章，截至目前為止，美國軍事部署向亞洲傾斜，過去幾年，駐韓、日本、關島、菲律賓、夏威夷、阿拉斯加美軍人數已分別來到18,500人、2,400人、2,000人、480人、以及22,300人、以及13,500人。另外，美國也持續強化與現有軍事夥伴關係並進行多次軍演。