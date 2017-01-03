找嘸工作政府養！芬蘭提供2000公民 每月基本收入

(台灣英文新聞／綜合外媒報導) 芬蘭政府在新的一年開啟一項大膽的實驗：他們將保證2000位市民每月基本收入，不論這些市民現在是否有工作，都可以拿到這筆補貼。

這項計畫本月初上路，參與者無論現有的收入、財產或工作狀態，每人每月可以都可拿到560歐元（約新台幣18,992元）的「底薪」。

「全民基本收入」

芬蘭政府實行計畫，是為達成全民享有「基本收入」所做的初步努力。政府認為，如果工作者都能享有一定的收入，便能增加經濟上的安全感。尤其近來科技進步又降低了人力需求，計畫的施行，能讓失業者至少生活無虞。

初步計畫預計運行兩年，政府在過去領取就業補助者中，隨機挑選出參與者。而每月發放給參與者的薪水，不會再另外徵稅。若計畫成功，未來不排除擴及到所有的成年芬蘭公民。芬蘭政府認為，這項計畫在長期而言可以簡化目前複雜的社福系統，降低人事成本，節省經費。

另外，計畫也可以鼓勵失業者積極尋找工作。在目前的體制設計下，失業者只要有任何收入增加，都可能導致他們失去政府補助，因此失業者往往不願意找兼職、全職工作。

芬蘭社福機構負責人Marjukka Turunen接受CNN採訪表示，「計畫施行後，額外收入不會減少每月底薪，對參與者而言出外工作、或自行創業都是值得嘗試的機會。」

這個點子不是芬蘭獨有。

義大利的利佛諾市去年六月開始，提供市內最貧窮的100戶人家每月500歐元（約新台幣16,957元）的基本收入，今年又新增100戶補助。

加拿大、冰島、烏干達、巴西等國也有討論過以上的構想。

而瑞士政府去年原考慮給予每位成年公民每月2,500美元（約新台幣80,435元）的保證收入，但提案最終被全民公投否決，超過75%的投票者反對提案。美國阿拉斯加州大概是「基礎收入」的最佳範本。阿拉斯加政府自1980年起給予全民每年額外的現金收入，算是州政府煉油收入的紅利。