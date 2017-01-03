〈財經主筆室〉台股病不輕！別再用陳腔濫調政策頭痛醫腳

台股真的生病了，而且病的不輕，政府也清楚、主管機關急了，卻是病急亂投醫。上周五台股封關指數剛好漲一百點，輕鬆站上9253點與27兆元市值紅盤封關，這是七年來最好的封關日表現，一整年指數也上漲915點之多，但亮眼風光的另一方面，一年成交量能不到19兆元，創15年來最低；日均量776億元，亦創11年新低，只要日均量不到800億元，負責市場運作的台灣證交所就等著本業賠錢，投資人一點都不開心，因為錢都被享有賦稅優惠的外資賺走了，券商裁員裁據點、營業員生計「凜冬已至」，證交稅減收，財政收入也減少，更不用說周邊靠股市榮枯賺錢的各行各業，年關難過。

行政院長林全趕在年終送「大禮」，拍板當沖稅減半，當初傳出他不願意太早過關，希望再多溝通等配套出來再討論，但突然拍板，顯然也是被台股耶誕外資放大假時的3百多億元低量給嚇壞了，這幾乎是台股全盛時期的十分之一不到量能，而過去國民黨立委曾銘宗在擔任金管會主委任內開始，即已不斷推出提振交易量措施，幾乎能放寬的都放寬了，利多幾乎都已用盡，台股依舊無法有效放量，整個盤面都是由一年買超3200億元的外資主導，而外資與內資的稅負不公，更造成許多實戶、大戶轉向海外成立人頭公司或用假外資名義，再回來買台股的主要原因。

國內股市專家、知分分析師都清楚明白，台股的量能是「結構性」出了問題，是產業升級不順暢，而不是交易制度有什麼落後或不足，若結構沒有改變情況下，光是使用「開放當沖」、「調降當沖稅」、開放定期定額、縮小交易單位這些，都只是枝微末節，在交易制度上寬鬆，但是最重要根本性問題，卻沒有創造性的有效解決之道，更不用說「創新的變革」。

如今無論是證交所、金管會提出的都不過是陳年老調，開主題說明會、鼓勵當沖等，應用在過去二十年的封閉台股與台灣經濟環境都不見得有用，何況在所有國內外產業金融環境都丕變的當下，新經濟抬頭，還用舊思維在提振交易量，根本無用，甚至是頭痛醫腳的措施。

稅制上鼓勵沒有錯，但更該作有效的利用，更創新的激勵，讓年輕人願意投入。證交所說，希望降當沖稅可增加百億量能，但被引發「散戶死得更快」的批評，而且提出的配套措施卻主要都用在被動性指數商品ETF，鼓勵小額投資、定期定額買ETF、鼓勵壽險資金買ETF，而看看國內投信業者發行的ETF商品，其實更著重台灣以外的市場，如美歐日印，以及更多元的資產配置，如原油黃金期貨。

據證交所今年9月自行公布ETF只占台股一成的交易量來看，標的雖有6、70檔，但每天只集中少數幾檔，尤其近年最熱門ETF其實是反向作空台股的ETF與陸股ETF，外資也用ETF多空操作，壽險產業則愛石油黃金保值，其餘ETF每天都只有百來張量能，要靠ETF增加台股百億量能，難度真的很高，就算真的增了量，對台灣的中小企業、對台灣的產業升級又有什麼幫助？這不是頭痛醫腳是什麼？這樣的主管腦袋，難怪台股一年日均量只有不到777億元。