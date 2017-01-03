〈時評〉何時才是憲政改革年？



蔡英文總統在2016年的最後一天，與媒體茶敘，擘劃2017年願景，但對於一些涉及憲法層次的改革，像是國會席次變革、廢除監察院等，目前都尚未看到時間表，這些雖不具急迫性，卻攸關台灣政治發展，期待民進黨政府能早日兌現承諾。



總統府的監察院人事提名作業，正緊鑼密鼓開展，但廢除監察院是民進黨的競選承諾，儘管總統府解釋，修改憲法不易，因此將先提出新的監察院人事，但請民進黨莫忘初衷，展望未來。



民進黨過去主張恢復國會的調查權，取代監察院既有的功能，這樣不僅能避免監委因為受到任期保障，發生綠朝藍官、藍朝綠官的情事，導致官員投鼠忌器，甚至成為施政阻力；另方面，也可省下監委的大筆人事開支。



蔡英文在競選總統時曾宣示，要廢除監察院、落實單一國會外，也提及要修憲降低投票年齡，擴大人民的參與，以及要解國會代表性、票票不等值的問題，因此，這也涉及到憲法中有關立委選舉制度的規定。



此外，儘管台灣省政府在憲法中，已經是虛級化，但這樣的處置措施，是為了因應當年的時空背景，連帶使得省諮議會也持續存在，若是不透過修憲來畢其功於一役，這些歷史上的組織，將會一直存在現實生活中，而且浪費納稅人的錢。



修憲的門檻，確實很高，尤其要去動這部根本大法，往往又帶有一些政治性和爭議性，但這絕對不能成為不修憲的理由與藉口，否則，政治無法改革，只會淪為口號。



蔡英文總統上台以來，處理不少棘手的爭議性政策，不妨放膽去面對修憲的議題，否則，距離下次總統大選的時間愈近，就愈不可能去挑動這些敏感性的話題。即便是蔡英文能順利爭取連任，在第二任的任期內，也必須受制於民進黨的接班，無法施展抱負。



包括民進黨政府和蔡總統，都應該好好想想，台灣的憲改工程，何時才要正式啟動。



（作者李平華，資深媒體人）