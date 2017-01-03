富邦VIX掛牌上市－國內第一檔VIX期貨指數ETF

（台灣英文新聞／台北報導）國內第一檔VIX期貨指數ETF—富邦標普500波動率短期期貨ER指數股票型期貨信託基金（股票簡稱：富邦VIX、股票代號：00677U）上（12）月30日正式於臺灣證券交易所掛牌上市，讓國人除了傳統的債券、黃金之外，多了全新的避險利器，且一般投資人皆可投資、交易方式就跟買賣台股相同，在黑天鵝來臨前，就可以立即用台股帳戶同一套資金做無縫接軌的資產轉換，投資保護效率高。

近幾年金融市場出現大波動的次數逐年增加，傳統避險方式已不見得有效，去（2016）年美國大選前因市場不確定性高，標普500指數在10月24日至11月3日期間下跌2.91%，但同期間股債反向的特性並未彰顯，美國公債也下跌0.38%，過去利用債券作為避險工具的效益明顯降低；商品價格亦漲跌互見，油價下挫逾11%、黃金上漲3%；然而同期間VIX期貨指數上漲高達26.53%，顯見是高波動時代下絕佳的避險工具。

富邦VIX ETF經理人楊邦珩表示，富邦VIX直接投資近月、次近月VIX期貨，並依循標的指數（標普500波動率短期期貨ER指數）每日轉倉之操作方式，降低追蹤誤差，且無須保證金管理、無合約到期日等優勢，相較於自行投資VIX期貨，可省去自行轉倉的繁瑣流程，且VIX期貨高波動的特性，投資人最低只需要投入反向ETF約莫五分之一的資金，就能達成同等甚至超額的投資效果，所以只要願意承擔高波動性，就能以小成本達成大保護的避險效果。

VIX期貨之所以能夠發揮避險功效，主要就是與標普500指數有高度負相關，也與全球主要股價指數呈現負相關，善用VIX指數、期貨與主要股價指數呈現反向走勢的特性，將可調節市場波動對投資組合的負面影響。楊邦珩說，這表示VIX期貨不僅可規避美股下跌風險，其他主要股市下跌時亦可避險，短期甚至可增益。

楊邦珩也指出，今年VIX期貨ETF占美股（紐約證券交易所）的交易量比重大幅攀升，最高甚至曾經單日突破7%，美國市場交易量前十大的ETF排行榜中，VIX期貨ETF也經常名列其中，由此可見其在全球金融市場的重要性已與日俱增。由於2017年可預期的黑天鵝隱憂仍在，在富邦VIX上市後，相信未來也能成為國人避險時的首選之一，成交量指日可待。