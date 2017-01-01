臺灣企銀周燦煌總經理親至屏東縣送暖 寒冬送暖公益捐贈活動

臺灣企銀秉持關懷社會，積極參與社會公益，多年來持續辦理寒冬送暖捐助弱勢團體及資助偏鄉學童教學資源，期望發揮正面能量，善盡企業社會責任，今年臺灣企銀寒冬送暖活動，由該行朱潤逢董事長親自送暖至彰化基督教喜樂保育院正式啟動，接續由各分行經理與近50家慈善機構做實質的捐贈。

今天周燦煌總經理親自至資源缺乏、風災受損嚴重之屏東縣送暖，受捐贈團體包括佳冬鄉羌園國小、塭子國小及林邊鄉仁和關懷協進會，羌園及塭子國小有比例較高之外配及隔代教養學童，仁和關懷協進會照顧多重障礙之弱勢族群，極待社會之協助，臺灣企銀積極配合政府政策，贊助培育新住民子女，為新南向尖兵做出具體貢獻。

周燦煌總經理指出，臺灣企銀寒冬送暖活動持續至今已經6年，多年來提供資助的對象，包含育幼院、家扶機構、身心障礙福利機構、特殊教育發展機構以及老人養護機構等社福機構團體。每年歲末透過寒冬送暖活動，支持基層社福機構對弱勢族群的照護，讓台灣多一分溫暖的力量，並幫助社會更臻美善。

臺灣企銀成立至今逾一百年，見證台灣經濟起飛、與全體客戶共同成長，長期秉持著關懷、分享的企業精神，推展公益慈善不遺餘力。另臺灣企銀響應政府政策與社會議題，推出安養信託、身心障礙者養護信託等相關業務，期盼結合金融專業，提供切合社會需求之金融服務，並與各界攜手創造美好社會。