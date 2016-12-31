不堪中國經濟施壓 蒙古將拒達賴再訪

(台灣英文新聞/綜合外媒報導) 蒙古國和達賴喇嘛長久以來互動密切，蒙古和西藏的良好關係甚至可以一直追溯到15、16世紀，第五世達賴喇嘛聯合了蒙古軍隊統一西藏，而蒙古佛教和藏傳佛教相似，傳統上把達賴喇嘛當成重要的精神領袖。

但是今年底，藏蒙間的聯繫被中國硬生生切斷。紐約時報報導，蒙古國外交部長Tsend Munkh-Orgil表示，政府很抱歉今年11月允許達賴到訪蒙古，但「在現今政府執政下，未來會停止達賴來訪。」

達賴在今年11月18日結束日本行程後，隨即前往蒙古進行四天訪問。訪問內容主要是「宗教目的」，參加宗教儀式，和年輕學者會面。

中國大力反對蒙古接待達賴，發言人耿爽稱蒙古應「認清達賴集團的反華分裂本質，確實尊重中方核心利益和重大關切」，並且中國將「採取有效措施，消除達賴訪問產生的消極影響」。

抗議未果後，中國對蒙古進行經濟反制，在兩國間主要陸路加徵過路費、進口稅、無限期推遲了貸款給蒙古的雙邊會議。對此，蒙古僅回應達賴的行程是民間、宗教信質，政府並未出面邀請，中國的行為侵害了蒙古人民的宗教自由。

這一來一往的外交互動，可以看出中國近來日趨強勢的對外政策。面對境內情勢不穩的新疆、西藏地區，中國採取強硬態度。除了蒙古，中國也曾強力譴責美國、印度、斯洛伐克、歐洲議會允許達賴到訪。

而蒙古、中國雙方近年來致力發展兩國政府間、人民間關係。自2015年始，雙方簽署多份協定增進經濟、地方基礎建設及農業事項的發展。未來，也可預期在地緣上相近的蒙古、中國、俄羅斯間的三方貿易會大大提升東北亞的經濟產值。

因此《紐約時報》指出，蒙古在12月20日發言表示不再接受達賴來訪，雖令人訝異，但也並非完全不可預期。