機上臨座是火雞 客艙特殊寵物大集合

不少人在搭機時與寵物一起旅行，不過一般來說，航空僅允許小型貓狗等常見的寵物上機，並且必須遵守煩付的規範，然而不少航空公司則是提供「情感支持動物」陪伴需要的旅客上飛機，領有治療執照的「情感支持動物」甚至不需要裝在籠子裡，近日不少特殊的寵物被其他乘客拍照上傳至社群媒體，引起迴響。

一般來說，有需要的乘客只要持有醫生開立的證明即可攜帶情感支持動物上機，但航空公司有權利決定哪些動物可以上機，目前已有不少特殊寵物陪同主人一起搭機，成為航空界最新的話題，以下是目前討論度最高的前幾名，下次搭機時臨坐乘客是隻火雞，就別少見多怪了。

火雞

今年一月一名網友上傳了火雞搭乘客艙的照片，並指出該火雞是同機旅客的情感支持動物，許多網友納悶，表示聽過治療犬、治療馬等，第一次見識到火治療火雞，有趣的是，從該火雞脖子上的蝴蝶結看來，這個情感支持火雞其實隻聖誕火雞。

豬

2014年感恩節前夕，在一架自美國康乃狄克州飛往華盛頓的航班上，一名乘客將他的寵物豬帶上機，引起其他乘客一陣困惑，不久後寵物豬竟然在走道上排便，並開始大聲哀嚎。不久後該名乘客和寵物豬均被請下機，造成班機延誤，引起回家過節乘客的不滿。

烏龜

去年，美國NBC新聞網在製作機上情感支持動物相關報導時，實際測試各航空公司對特殊動物的接受度，並成功將一隻近7公斤的蘇卡達象龜帶上兩架不同航空公司的飛機。

一名空服人員甚至指出，他曾見過一隻烏龜穿著附有吸盤的襪子，被主人黏在玻璃穿護上。

美國迷你馬

2003年時，一名視障人士搭乘美國航空自波士頓飛往芝加哥的航班，不同於一般常見的導盲犬，該名乘客帶上他的導盲馬一起旅行。但因為導盲馬體型太大，空服人員只好將他們自經濟艙升等至頭等艙。

袋鼠

自從航空公司開始允許情感支持動物上機後，不少袋鼠搭機的照片在網路上流傳，儘管袋鼠在澳洲已經是常見的動物，但做為寵物或是情感支持動物仍是特別的案例。