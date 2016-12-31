證實曾請同志董事辭職 台灣世展會說抱歉

（中央社台北31日電）台灣世展會在官網發布新聞稿表示，8年前政治大學社會工作研究所副教授王增勇受聘董事，但世展會知悉王增勇是出櫃同志並積極參與同志平權運動後，因恐被誤認世展會積極參與並支持同志運動，在極遺憾情況下請王增勇辭董事，至今仍感抱歉。

政治大學社會工作研究所副教授王增勇在個人部落格貼文表示，看到台灣世界展望會29日針對反對同志婚姻議題發出澄清新聞稿，說新聞中不聘任已婚同志人事政策是美國展望會，與台灣世展會無關，並否認展望會有任何反對或歧視同志的行為。這是個謊言，因為他在西元2008年受聘為台灣世展會董事，後來因同志身分，當年9月被董事會要求辭職，理由是董事對外代表世展會，服務孩子應該保持純潔形象，捐款人會因此質疑世展會，執行董事會希望他可用模糊理由主動提辭呈，不要留下任何紀錄。

王增勇表示，他雖然被告知很多理由，但知道被要求辭職就是因同志身分。「我對原住民福利、非營利組織與國際援助的專業在當下因同志身分被否定」。

王增勇說，這是生平第一次因同志身分而遭歧視經驗。他同意主動辭職，但拒絕以模糊理由提出，當時寫了封近3000字辭職信，一一駁斥被告知的理由，告訴世展會這是歧視同志事件。

這件事一直沒公布，王增勇說是因不想傷害世展會，直到看到這封新聞稿，他知道8年過去了，世展會沒真正面對自己對同志的歧視，當時他在辭職信就告訴世展會董事會，歷史不會忘記這件事。如果他不揭穿世展會謊言，他不會是最後一個因同志身分被歧視的人，世展會寫新聞稿的用意，無非是恐懼同志認養人會停止捐款，而非真正面對自己言行不一；一方面口說「愛人如己」，另一方面又告訴同志，「你們是骯髒不純潔的，不配代表世展會」。

台灣世展會今天在官網發布新聞稿表示，如同王增勇所言，世展會專注兒童關顧與貧窮問題，無意也無能參與爭議性極大的同志議題，8年前社會對性傾向議題相較保守，王增勇受聘董事，但世展會知悉王增勇是出櫃同志並積極參與同志平權運動後，因恐被誤認世展會積極參與並支持同志運動，在極遺憾情況下，請王增勇辭董事，至今仍感抱歉。1051231