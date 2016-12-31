跨年夜驚奇 藍綠色彗星劃過天際

(台灣英文新聞/綜合外媒報導) 除了跨年煙火，2017年還有美麗的彗星一同開啟絢爛序幕。

美國NASA 噴射推進實驗室(Jet Propulsion Laboratory)表示，跨年當晚可目擊藍綠色美麗的彗星掠過大地。

彗星，是太陽系中繞行太陽運轉的特殊天體。當彗星逐漸靠近太陽時，會受到太陽光與熱的影響，使表面物質蒸發形成彗髮與彗尾，這時候人們才得以觀測到彗星。這次跨年當晚的彗星，有個不尋常的名字，Honda-Mrkos-Pajdusakova (或稱45P )，是為了紀念1948年首次發現它的三位觀察家而命名。

科學家早在今年的12月15日就觀測到45P彗星出現，並且隨著與太陽的距離越近，它的亮度增加、彗尾拉長。12月31日，45P彗星會通過軌道近日點，與太陽的距離來到最近，大家可以更清楚地看到它的存在。

美國天文網站EarthSky 分析，人們可以在美國時間「日落不久」發現彗星蹤影。對台灣民眾來說，大約是元旦凌晨2時30分前後，藍綠色的彗星會在新月方向劃過天際。

不過，由於夜空中還會有金星、火星等較亮的天體影響，這次的45P彗星較難用肉眼看到。建議民眾可到空曠無光害無雲的地方，帶上雙筒望遠鏡進行觀測。

45P是屬於短週期的彗星，繞行太陽的軌道週期只有5.25年。值得注意的是，它每次回歸時，距離地球都比一般彗星要近，僅0.083 AU。說它近是相對於其他彗星而言算近，以人類尺度來說仍是相當遙遠的。(大約地球到月球距離的30多倍，超過11億公里遠。) 因此，大家不必擔心像電影「你的名字」一般，發生彗星撞擊地球的事件。