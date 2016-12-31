全台晚會煙火瘋跨年 估3百萬人迎2017

（中央社台北31日電）全台今晚瘋跨年，有7場大型晚會、5場跨年煙火秀同步上演，預估全台將有3百萬人潮一起跨年倒數，告別2016年，迎接2017年。

全台今天瘋跨年，除了最先登場的2016台南井仔腳瓦盤鹽田送夕陽、高雄西子灣2016最後一抹夕陽和雲林「四湖箔子寮SONG夕陽」活動，晚間從北到南有5場跨年煙火秀。

台北101首創燈光秀及煙火施放一同進行，美麗華推出317秒「3D彩虹煙火」，劍湖山打造「雙風火輪煙火秀」，高雄義大世界營造全台最長999秒煙火秀，基隆也在虎仔山地標施放長達3分鐘的煙火秀。

在煙火秀前，全台有6場大型晚會暖身，讓群眾在倒數跨年hight翻天。5566獨家獻唱台中跨年晚會，花蓮晚會請來「花蓮之光」蕭敬騰壓軸演唱，台北、高雄跨年晚會分別有伍佰、陳綺貞唱壓軸；台南請來郭書瑤、 桃園有Selina陪跨年。

​耗資4500萬元打造的台北101跨年煙火秀，首度以近2萬發煙火搭配800盞電腦特效燈的投射特效呈現，煙火秀總長238秒，搭配北市府前廣場跨年晚會。嘻哈團體玖壹壹跨年夜先在「台北最High新年城-2017跨年晚會」開場，再趕赴家鄉台中晚會跨年。台北跨年演唱卡司有A-Lin、安心亞，搖滾皇帝伍佰壓軸，台北市長柯文哲陪市民倒數，估信義商圈將吸引150萬人潮湧入。

雲林劍湖山世界主題樂園跨年煙火預計在800秒內施放1萬800顆煙火，今年引進360度高空吊掛式煙火設備，與摩天輪及擎天飛梭打造「雙風火輪煙火秀」。將吸引10萬人跨年迎接2017。

「2017花Young台中跨年晚會」設置雙主場，分別位於台中洲際棒球場及后里區麗寶樂園第二停車場，偶像藝人5566僅在台中跨年獨家演唱；雙主場將施放跨年煙火，加上台中市政大樓前廣場總計施放兩萬發，預估10萬人跨年。

高雄兩場跨年活動義大世界和夢時代拚場。義大世界端出全台最長、999秒煙火秀，比去年888秒還多111秒，首度使用「3D立柱燃放技術」，訴求最震撼。高雄夢時代由文青最愛創作女神陳綺貞唱壓軸。高雄跨年人潮可達70萬人。

「花蓮之光」蕭敬騰今晚為故鄉花蓮跨年晚會獨家壓軸獻唱。蕭敬騰昨天在中國大陸參加跨年活動，但今天一早就搭機返台，趕搭普悠瑪直奔花蓮，帶著「獅子合唱團」陪花蓮鄉親一同倒數迎接新年。桃園跨年晚會有鐵肺歌后彭佳慧、Selina雙壓軸演出。台南2017跨年晚會由胡瓜、Janet、浩角翔起和白家綺主持，邀請台灣巨砲陳金鋒與滅火器樂團一起跨年倒數。1051231