寒舍艾麗酒店【ARMANI/DOLCI 頂級巧克力鍋】 時尚設計大師的奢華工藝食譜

義大利時裝之父GIORGIO ARMANI將其鍾愛的黑巧克力，結合時尚轉化為一場味覺的饗宴，親自走訪歐洲各國，欽點義大利百年巧克力工藝品牌－VENCHI專屬師傅操刀研發，風靡全球的ARMANI/DOLCI巧克力因而誕生！新的一年開端，寒舍艾麗酒店The Terrace於冬季午後特別打造融化人心的甜蜜鍋物，主廚選用風味獨特醇厚的ARMANI/DOLCI 85%黑巧克力，並且從上百種天然食材中鑽研與其結合的適搭性，如同ARMANI先生對於服裝剪裁的挑剔，The Terrace同樣講究食材與巧克力之間的完美平衡，謹慎挑選出甜鹹微妙交織的『煙燻培根、覆盆莓鴨肝球』、義大利正統美食『帕馬森起司、高達起司』、自然陽光日曬熟成的『鳳梨花、香橙、香蕉果乾』，及師傅手工製作的『奶油乳酪舒芙蕾』與『大溪地香草Gelato』等，以20款嚴選素材搭配熱騰騰的巧克力，融於唇齒之間的可可芳醇與滑順濃香，彷彿瞬間墜入ARMANI/DOLCI巧克力的異想世界，The Terrace結合頂級質感及奢華享受，演繹出時尚衣著之外的藝術生活風格美學！

ARMANI大師品味巧克力 時尚甜品風潮襲捲台北

由GIORGIO ARMANI親自操刀的頂級巧克力品牌ARMANI/DOLCI，2002年於義大利米蘭誕生，「DOLCI」為義大利「甜品」之意，ARMANI先生將自己喜愛的甜品結合時尚轉化為一場味覺的饗宴，風靡紐約、巴黎、慕尼黑、杜拜等地，深受全球消費者喜愛，2015年更首度被引進台灣，於台中開設全台唯一的專賣店！ 寒舍艾麗酒店The Terrace於2017年1月2日(一)起每日下午15:00-17:00，特別挑選 ARMANI/DOLCI 85%黑巧克力完美配搭各式天然食材，推出僅兩個月期間限定的【ARMANI/DOLCI頂級巧克力鍋】，每日限量十組，精選食材與頂級巧克力的究極平衡，讓ARMANI/DOLCI的巧克力旋風襲捲台北，搶先一嚐時尚設計大師的嚴選品味！

義大利百年工藝 優雅的味覺代表

如同ARMANI先生對服裝剪裁的挑剔，ARMANI/DOLCI的原物料皆選自最好的產地，追求最純粹天然的美味，著名的巧克力採用頂級的「Criollo」與「Forastero」可可豆製作而成，並授權義大利百年巧克力工藝品牌－VENCHI獨家打造專屬口味；VENCHI為歷史悠久的義大利百年頂級巧克力品牌，1878年在都靈(TURIN)建立第一間糖果實驗室以來，已有將近140年的歷史；在都靈這座充滿文化與工藝的知名巧克力之都，VENCHI堅持以天然食材製作出口味獨特濃醇的巧克力傳統，獲得ARMANI先生的青睞，成為ARMANI/DOLCI頂級巧克力工藝及優雅的味覺代表。

融化於舌尖的挑逗 食材間的美味關係

食材之間的風味組合，幻化出創意無限的美味關係。寒舍艾麗酒店The Terrace以多達20款的搭配食材，充分詮釋ARMANI/DOLCI 85%黑巧克力的厚實與柔細，打造出口感完美平衡的【ARMANI/DOLCI頂級巧克力鍋】；酥脆香鹹的『煙燻培根』微妙襯托出巧克力的悠遠深度，後勁瀰漫細緻的焦糖香氣；裹上巧克力的『覆盆莓鴨肝球』讓甜鹹微妙交織，覆盆莓的酸度更平衡鴨肝的豐腴；義大利正統美食『帕馬森起司、高達起司』將巧克力和硬質乳酪的細緻香氣相互融合；以日曬熟成的『鳳梨花、香橙、香蕉果乾』搭配巧克力的絕妙酸香組合，凝聚水果精華的豐潤紮實令人吮指回味；剛出爐的『奶油乳酪舒芙蕾』蓬鬆香軟，手工製作的『大溪地香草Gelato』義大利冰淇淋清爽綿密，兩者皆淋上熱呼呼的巧克力，高反差味覺感激發出濃郁的可可芳醇；除此之外，還有『桂花燕窩、綜合莓果、白蘭地果凍』於舌尖瞬間迸發的彈潤口感，『起司、抹茶、牛奶手工餅乾』與巧克力交融的香醇濃郁，期間限定的一、二月，於The Terrace優雅享受甜蜜冬季的奢華午後。