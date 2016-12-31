跨年哪裡去？ 台北22處秘境報你知

今晚的跨年計畫想好了嗎？不想再到人潮擁擠的信義區，台北市工務局推薦22處秘境，讓民眾可以在絕佳位置悠哉觀賞101跨年煙火秀。

大地工程處表示，登高觀賞101大樓煙火秀，首推距離101最近的象山步道，民眾可搭捷運淡水信義線至象山站，從靈雲宮登山口或市立醫院松德院區登山口進入，步行約10至15分鐘，就可到多處觀景平臺，每處均可清晰觀賞到台北101大樓與信義區夜景，享受煙火爆發的震撼效果。

(象山步道攝手平台，圖片取自臺北市政府工務局大地工程處網站)

除象山步道外，鄰近的虎山步道沿線也有數處觀景平台，可遠眺台北東區夜景；貓空的樟湖步道、樟樹步道也可以隔山「觀火秀」，建議民眾不妨在今年最後一天騰出半天空閒與好友登高健行，先觀賞夕陽餘暉，再靜待跨年時刻到來。

(虎山步道120高地涼亭夜景，圖片取自臺北市政府工務局大地工程處網站)

18處適合登高賞煙火的地點包含信義區象山步道的攝手平台、六巨石、攝影平台、市療平台、煙火平台、永春崗平台、石乳園、象山打印台、超然亭；虎山步道的吉福宮廣場、120高地涼亭、復興園、森林展望平台、十方禪寺；文山區的飛龍步道樟山寺、登高步道望遠亭、樟湖步道聆風亭、樟樹步道的晃腳亭。

(飛龍步道樟山寺觀景平台可遠眺101，圖片取自臺北市政府工務局大地工程處網站)

大地處也提醒大家，由於每年登高觀賞煙火秀的民眾較多，加上步道寬度限制，請民眾注意行走安全。步道僅有局部路段提供路燈照明，所以不妨隨身攜帶燈具、保暖衣物，才能盡興出遊。

另外，預估信義區今晚將人滿為患，不想到東區人擠人的話，工務局水利工程處也建議4處河濱公園供民眾選擇。包含彩虹、美堤、觀山和迎風河濱公園，都可欣賞清楚的101跨年煙火，場地寬廣，還能同時看到美麗華煙火秀。

台北市水利處表示，基隆河系的河濱公園，首推右岸的彩虹河濱公園，因東北季風影響，彩虹河濱公園位於上風處，不會受到煙塵遮蔽視線；而觀賞美麗華百貨煙火，最佳觀賞地點則是右岸的美堤河濱公園。

(河濱公園是輕鬆賞101煙火的好去處，圖片取自臺北市工務局水利工程處網站)