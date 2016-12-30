〈時評〉明年新制 經濟掛零

12月29日最後一次行政院會後，林全院長在下午記者會説，公布明年各部會32項新重大政策 (新制) 實施。包括列為第一項 增訂4月7日為言論自由日，第四項 延長青年安心成家購屋優惠貸款實施期限。總共洋洋灑灑列了32項目。

這32項目由十多個部會負責推動。我好奇將這些負責部會做了一些統計：其中六項有財政部及衛福部，金管會四項，交通部及勞動部各三項，教育部、內政部、環保署各兩項，科技部、法務部、國發會及農委會各一項。我很好奇為什麼大家最關心的經濟部竟然連一項新政都沒有？結果再往下找，在「簡政便民措施重點」找到經濟部「可線上重新下載遺失之專利商標電子公文檔案」。天啊 ! 這種天經地義應該要有的小系統，竟然還被列為經濟部明年的施政成績亮點強項啊!!! 難道，這是原來的智財局王美花局長升為次長的政治效應嗎?

我們知道最近一次的民調，蔡英文總統支持度掉到38%，林全院長甚至更糟。整個執政團隊表現，可以說一蹋糊塗。其中，最令人民失望的就是經濟方面的表現。讓我感到很難過的是，是因為經濟部李世光部長是我多年的朋友。但是，他上任以後的表現，比我原先預想的實在是有些落差。不知道是因為他沒有真正的實權，或者是他真的不適合當經濟部長。

我說他可能沒有真正的實權，並不是亂講的。在他(520)上任之前的一個禮拜，我和十多年前我們一起做學界科專時，我的博後金博士去拜訪李世光教授。當時，我開玩笑的對他說，如果你需要，我可以去幫忙。我做反核運動多年，對台電、對電業方面的問題非常了解，我可以毛遂自薦，去做台電董事長。李部長回答說，那是總統及院長決定的；我又說，我目前在做地熱發電，最需要的是打深井的技術。而目前台灣只有中油公司有能力打5,000公尺的深井，那麼我也可以去當中油董事長。他又說，那也是總統及院長決定的；4月27日，我與工研院蔡清彥董事長餐敘，當天蔡清彦董事長介紹我認識一位設計渦輪發電機的日本人林正基先生(Haiyashi San)。蔡董事長跟我說，他已經超過任期好幾個月了，突然蔡董事長冒出一句說，高教授你有做過資策會的副董事長，而且對於能源問題這麼了解，又做生醫方面的研究，在機械及資訊方面也都很了解，我看你去爭取當工研院董事長是非常適合的。於是，我在五月中與李部長見面的時候，也對李世光部長提起，蔡清彥董事長說我是工研院董事長的適當人選你看如何呢？李部長說，這也是總統及行政院長決定的；天啊，那麼經濟部長可以決定什麼呢？所有的人事都是上頭決定。

我們人事不談來談政策好了。核電方面當然是蔡總統既定的政策，即推動廢核、2025非核家園，然而如何廢核呢？我看這半年來，除了推電業法修法之外，經濟部長就只是在害怕缺電這個問題。我們民間團體討論很多，我個人認為應該要大力推動地熱發電，台灣才可能避免缺點的危機。因為，地熱發電的容量因素可以高達90%以上，而風力發電只有40%，太陽能發電更低只有15%。雖然，實務上夏天下午是台灣最缺電的時候，正是光電能夠發最大電量的時間，這當然是太陽光電能夠立大功的原因。但是，目前經濟部規劃到2025這10年之內，太陽光電要做到20GW。這實在是太偉大、且有些勉強的規劃。海上風機發電也規劃了近乎是4GW。我一再說這也是個非常難達到的目標，是因為要考慮海事工程的難度以及漁民抗爭的問題。其實，風力發電除了目前已經成熟，而且趨於飽和的海邊的陸域風力發電之外，更應該考慮的是在丘陵地的風力發電機組。然而，台灣在這方面目前完全沒有考慮，而且更糟糕的是現在新修的電業法將這方面的可能性也全部阻擋掉了。

主因是，丘陵地區絕大部份是林務局所主管的林地。原先，再生能源發電算是公共事業，可以用建置公共設施的名義向林務局租地。這裡説的再生能源業者主要當然是風力發電業者。然而，目前行政院的新版本，再生能源發電業已經不被列為公共事業，只有輸配電算是公共事業。而原先，一些在林務局掌管的土林地上面的風力發電機，是因為公共事業的公共設施所以得以租用林務局的土地。如依照目前新的版本，陸域風力發電機如要建置在林務局的土地上就變得完全不可行。所以，所有的丘陵地上的風力發電機都完全不可行。台灣己知的地熱資源都在丘陵地上。即所有的淺層地熱資源也會變得完全不可行。

那麼，這個新電業法到底是在推動再生能源，還是在阻擋再生能源的發展呢？實在是令人非常的懷疑！

我們希望經濟部李部長，除了推海上風機以及太陽光電，(光電20GW，海上風機4GW)之外，也要注意到目前在陸地上可以快速發展的淺山風力發電，即丘陵地的風力發電機，及地熱發電的發展。因為，在技術上，這兩個項目，比起海上風機、太陽光電容易太多了，且這兩項目發電容量也大太多了。

我們期望經濟部長能夠站出來，不要讓經濟部變成在政府的新政上面完全沒有作為的一個部會。蔡英文總統的民調剩下38%，其中大家最失望的，就是經濟方面的表現。

李世光部長加油囉!!!