編輯精選：2016十大國際新聞回顧 (下)

請先閱讀 2016十大國際新聞回顧 (上)

5. 韓國「閨蜜門」事件

10月，南韓總統朴槿惠被中央東洋廣播電台(JTCB)爆出政治醜聞，指其密友崔順實曾取得包含朴演講稿在內的多份政府機密文件，並揭露崔雖未在政府任職，卻享有多項特殊權利，還得以對政府各項政策進行干預。

崔除了藉由與朴的關係讓女兒走後門進入韓國名校梨花女子大學外，還涉嫌利用關係鼓動大企業捐款給自己的基金會，這讓大批民眾走上街頭抗議，甚至讓年輕人對他的支持度跌到0%的超低點，全國支持度也低於5%。

雖然朴在11月仍意圖以讓一些幕僚辭職和阻撓檢調調查等措施來延緩權力流失，最後卻因為12月國會通過彈劾案確定失勢，這是韓國國會繼2004年彈劾總統盧武鉉後，第二次彈劾總統。

4.地震頻傳

2016年對全球各地來說是個多災多難的地震年，從台灣、日本到義大利和紐西蘭，都受到大規模地震的影響，死傷慘烈。

首先是2月6日小年夜當天凌晨，在高雄美濃地區發生規模6.6、但台南新化震度最大為7的地震，帶來117人死亡、551人受傷的悲劇，其中，地震發生在位處平原的台南，且前後兩起主震規模之大、間隔短暫，造成多處建築物毀壞倒塌，包括115人死亡的維冠金龍大樓，成為臺灣史上因單一建築物倒塌而造成傷亡最慘重的災難事件。

再來，4月14日晚間日本九州中部的熊本縣發生規模6.5淺層地震，重災區益城町變成斷垣殘壁，但兩天後再度發生規模7.3強震，是日本自1949年設立震度7以來，第四和第五度觀測到7以上的震度，造成1,600多人受傷，137人死亡，日本重要文化財產的熊本城至少六處崩壞，需要整修。

義大利中部阿馬特里切(Amatrice)地區8月中旬發生規模6.4大地震，共造成至少296人死亡，388人受傷，毀壞大量古蹟教堂與建物；10月底附近的維索(Visso)再度發生規模5.5和6.1的大地震，是自1980年以來該國最強烈的一次地震。

紐西蘭南島基督城於11月13日深夜發生規模7.8的大地震，幾乎全國都感受到強震威力，雖然未傳出傷亡和重大災情，但南島東北部海岸已出現高約1公尺的海嘯。12月初印尼蘇門答臘島北部亞齊省(Aceh)外海發生規模6.5強震，造成上百人死亡、逾600人受傷。

3.層出不窮的恐攻

2016年的恐怖攻擊事件不斷，越來越多恐攻事件震撼全球，許多與極端伊斯蘭恐怖主義有關。

3月22日比利時布魯塞爾機場發生2次爆炸，而歐盟總部底下的兩個地鐵站也傳出有炸彈襲擊，總共造成至少35人死，逾200多人受傷。「伊斯蘭國」事後承認責任。

6月12日凌晨，伊斯蘭恐怖份子奧馬爾馬丁(Omar Mateen)在美國佛羅里達州奧蘭多一同志夜店開槍射殺店內顧客，造成49人身亡、53人受傷，這起由一位槍手犯下的槍擊案，是美國史上傷亡最慘烈的一次。

7月14日法國國慶當晚舉行煙火表演時，在尼斯一位突尼西亞裔法國人布哈勒(Mohamed Lahouaiej Bouhlel)駕駛貨車高速輾壓人群，其後更下車掃射路人，造成至少87死，306人受傷，是法國繼查理週刊、巴黎恐攻後，第三起較大型的恐怖攻擊，後「伊斯蘭國」宣稱犯案。

12月10日土耳其伊斯坦堡一座足球場晚間的一場球賽結束後，附近發生兩次威力強大的爆炸，造成至少29人死亡、166人受傷，其中包括至少20名警察，官員表示，爆炸可能是汽車與自殺炸彈引起，目標可能是攻擊警察。

12月19日耶誕節之際，德國柏林驚傳卡車高速衝撞廣場人群的慘劇，造成至少12人死亡、56人輕重傷的慘劇，而年約24歲突尼西亞裔主嫌阿尼斯安姆里(Anis Amri)於23日在義大利米蘭遭到警方擊斃，「伊斯蘭國」先前宣稱，柏林恐攻發動者是他們的戰士。

2.英國脫歐

6月23日英國舉行脫離歐盟的全國性公投，結果脫歐派以52%對48%贏得了這場投票，英國正式離開歐盟，卡麥隆並辭職下台，由梅伊接任。

儘管首相卡麥隆領導的留歐陣營在競選期間不時以脫歐將造成英國經濟倒退，房價大跌，英國安全面臨重大威脅等警告選民，同時利用美國總統歐巴馬等政治人物站台，但仍有半數以上都贊成脫歐，認為英國商業貿易與經濟發展被歐盟拖累，因為歐盟對商業往來有太多約束，此外他們也希望英國能重掌邊界管控權，限制每年到英國生活與工作的人數，還有難民移入人數。

脫歐公投後，英國的政經前途充滿不確定性，國家也陷入嚴重分裂，英國增加大量的「仇恨性犯罪」，從散播仇恨性言論到基於種族歧視而產生的暴力都包括在內，造成英國社會嚴重的對立與分裂。

英國計畫在2017年1月或2月，引用《里斯本條約》第50條啟動脫歐談判，一但啟動脫歐程序，英國必須在兩年內完成脫歐談判，預計在2019年，英國便可以正式脫歐。

1.川普當選美國總統

若要說到2016年度最大新聞，也是出乎多人意料發展的事件，就是在11月初在美贏得超過270張選舉人票，遙遙領先民調原本看好的希拉蕊，成功當選美國下一任總統的川普。

缺乏傳統政治經驗，競選期間充斥著種族與性別歧視語言的川普，更對墨西哥移民的態度嚴厲，最著名的政見是要「在美國與墨西哥之間築一道牆」，眾多爭議使他競選期間持續成為頭條版面，但反對自由貿易、持排外主義、口無遮攔的川普當選，卻也是許多美國人不願接受的事實。

加拿大移民部網站因此被塞爆，數以千人整夜在全美至少25座城市街頭示威，在街頭哀嚎著「這不是我的總統」，有些地區更燃起大火、演變為暴力行動，美國社會也掀起對立與仇恨；此外，過去數月來被川普狂轟猛批的美國新聞媒體，如今對於自家如何處理2016年總統大選的新聞紛紛反躬自省。

有了這樣一位國際隊長，將會如何牽動著2017年的國際政經格局？與俄羅斯普丁、中國習近平、菲律賓杜特蒂等領袖又會擦出什麼樣的火花？川普捉摸不定的性格恐讓世界陷入更多變化，許多專家與分析猜想這將帶來各區局勢更動盪的2017年。