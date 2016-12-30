新年新希望如何成真？ 《衛報》：取決於你具備何種特質

又要進入新的一年，每個人在回顧過去一年時，也不免對未來一年有新期許，我們總說要改掉壞毛病、培養好習慣，但根據研究，每個人每天會重複約莫40%的行為和動作，也就是說，如果能改變習慣和重複動作，就能改變我們的生活。

培養好習慣的方法大家都知道，在早上做一件事、從小事開始、給自己小獎勵、持續30天等，但《衛報》評論表示，大家都忘記最重要的一件事，就是「認識自己」，一旦認清自身習慣的本質，就能夠掌控習慣。

評論作家羅賓(Gretchen Rubin)說，很多人總以為適用於賈伯斯或其他人的策略，也適用在自己身上，其實不然，例如常見給成功人士的建議，「持續每天早起做一件事，就可以培養成自己的習慣」，但對於習慣夜間活動的人來說，採用上述方法就會很不適應，並不是因為他們特別懶惰或不自律，只是因為他們晚上的精神比較好。

同樣的，我們也常被教導在辛苦奮鬥之餘，可以適度放鬆，但對有些人來說，避開所有誘惑如電玩或甜點才更容易，對這些人而言，偶爾碰一點甜點比全然脫離誘惑更困難。

有些人較容易從小事做起，有些人卻希望能先處理重要的大事；有些人喜歡極簡生活，有些人卻追求繁忙的步調；有些人重視課責性，有些人卻厭惡，這些喜好與處理方式都因人而異，而當你計畫要改變某些習慣前，就必須先了解自己的狀態，以及對這些改變的期待程度，包括外界賦予的期待和我們灌輸給自己的內在期待。

在Gretchen Rubin的書本中提到4種習慣本質的類型。第一種支持與擁護者會正面回應外界與內在的期待，「我在做別人希望我做的，和我自己希望我做的」，他們認為改變習慣是件容易的事；第二種，質疑者會對所有期待抱持懷疑，只有在他們認為那些期待是有正當理由的，他們才會努力實踐，所以他們大多遵從內心的自我期待，而要改變某些習慣，就需要具備足以說服他們的理由。

第三種類型是義務者，他們會努力達到外界要求，卻難以符合自身期望，抱持著「我不會讓別人失望」的心態，他們改變習慣的動力更多來自於責任與義務；最後一種是反抗者，他們排斥所有期望，「只想用自己的方式做我想做的事」，在面對旁人要求時，他們有自己的選擇和自由。

舉例而言，很多人在新年都會期許自己「未來吃得健康」，各類型的人都有可能成功將這願望付諸實行，只要達到某些條件。如支持者需要自己決定想怎麼吃，質疑者須要了解飲食計畫的背後目的和原因，義務者須要透過夥伴的督促和要求，而反抗者只有在認為「飲食公司絕不能從我這裡賺到一毛錢」，才會心甘情願開始改變飲食。

也就是說，在面對習慣的改變時，每個人都有不同策略、不同心態和適應方式，並非所有的策略都適用於每一個人，你必須先了解自己對於舊習慣和新習慣的態度，並且認真監督自己在過程中的轉變，同樣以上述飲食為例，你可以追蹤自己的飲食狀況，也可以利用「如果…那就…」的計畫替自己的飲食習慣把關，想像「如果今天去了派對、去度假，你會吃什麼？」提前決定自己的飲食。

如果想要在2017年改變某項習慣，請先想想自己，你是什麼樣的人？過去成功的例子是什麼？什麼吸引了你？你又能掌握什麼？別一味妄想只要整理好書房桌面，就能和其他人一樣有生產力。而如果你真的很討厭「待辦清單」，也別強迫自己寫下來，改變習慣其實很簡單，用最適合自己的方式執行就好。