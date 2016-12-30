商業司部分業務 元旦起經濟部中辦接手

（中央社記者黃巧雯台北30日電）辦理公司登記的民眾要注意囉！經濟部商業司部分公司登記及預查申請案審查等業務，明年元旦起將改由經濟部中部辦公室負責，民眾可採線上申請、臨櫃或郵寄等方式辦理。

因應六都升格，部分公司登記業務移撥各直轄市辦理，商業司表示，經審慎評估後，明年元旦起，部分原由商業司辦理的業務，也將改由經濟部中部辦公室接手。

包括「外國、大陸地區公司認許、許可及在台分公司登記、在台辦事處報備、實收資本額未達新台幣5億元的金門馬祖公司登記、有限合夥登記、公司與有限合夥名稱及所營事業預查申請案審查」等業務。

商業司指出，公司與有限合夥名稱及所營事業預查業務，民眾主要透過一站式網路線上申辦，預查業務網路線上申辦率今年已高達86%。

商業司表示，目前外國、大陸地區公司在台設立分公司或辦事處的家數，總計約9700家，僅占全國公司家數67萬家的1.45%，比率極小，且辦理方式主要以郵寄為主，因此將上列業務移由經濟部中部辦公室辦理，不會影響民眾申辦權益。

商業司指出，明年元旦起，上列部分公司登記及預查申請案審查等業務改由經濟部中部辦公室辦理後，民眾除了可採線上(網路)申請外，還可以選擇親臨櫃檯或將申請案件郵寄等方式辦理。1051230