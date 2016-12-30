台股封關9年來最佳 全年大漲915點

（中央社記者韓婷婷台北30日電）台股今天封關，多方力拚封關行情，在類股齊揚下大漲百點，為近9年來最佳封關表現，以9253.5點封關；全年台股上漲915.44點，漲幅10.98%。

加權股價指數終場上漲100.41點、漲幅1.1%，收在9253.50點，成交值新台幣564.8億元。8大類股全數上漲，日線、週線、月線及年線均收紅；週線收漲1.93%、上漲174.86點，月線小漲12.79點、漲幅0.14%。

金融股今天漲幅凸出，行政院明年起將當沖證券交易稅率自目前的千分之3降至千分之1.5，鼓舞證券股士氣，帶動富邦金控、元大金控、開發金控等旗下有大型券商的金控表態慶祝。

電子權值股也有回神跡象，台積電、鴻海、大立光等指標股穩在平盤之上，帶動台股突破月線9247點，加上新台幣午盤強升1.08角，顯示外資有在假期過後陸續歸隊的跡象，推動台股維持多頭格局。

分析師表示，明年1月國際市場除川普上任外，無其他黑天鵝出沒，利空消息不多；反倒是處於財報空窗期，各上市櫃公司陸續發表全年業績展望，今年漲幅相對受到壓抑的中小型股，有機會異軍突起。

國際票券產業研究組主管張佑華指出，農曆年前因法人還沒建立部位，有機會出現元月行情，農曆封關前可望挑戰9400點；不過川普上任政策開始陸續見真章，將會是大盤可能的轉折點，須留意回檔風險。1051230