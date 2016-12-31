編輯精選：2016十大國際新聞回顧 (上)

（台灣英文新聞／台北綜合報導）2016年國際上發生了許多大大小小的事件，有些受到全球媒體廣泛報導如英國脫歐與川普當選，有些卻早已被遺忘，卻不減他們在2016年歷史的重要性，以下台灣英文新聞為您整理出2016十大國際新聞總回顧：

10.土耳其政變

7月15日，正當土耳其總統埃爾多安(Recep Tayyip Erdoğan)在該國西南部度假時，一群士兵發起政變，首先攻佔了土國連結歐洲的重要大橋，穆罕默德二世大橋與博斯普魯斯大橋，隨後伊斯坦堡和首都安卡拉的街上開始出現坦克，叛軍並切斷了所有社群媒體的訊號。

政變期間，大量的政府機關受到攻擊，叛軍直升機和戰機攻擊了國會和空軍、特種部隊總部，同時也佔領了國家媒體土耳其廣播公司的大樓，藉以轉播「政變成功，原土耳其政府已倒台的消息」。

不過隨著埃爾多安返國，以及總司令部宣布不支持政變後，政變軍人的氣勢開始衰減，民眾和警察則依照埃爾多安在視訊中所說，走上街頭與軍隊僵持，政變開始不到6小時就被鎮壓下去。

事發後，超過2800名軍人被逮捕，其他包括宗教、教育、政治、司法等領域都有人被捕，最後合計大略有超過6萬人被政府以各種方式進行清算，埃爾多安更暗指目前僑居美國的葛蘭(Fethullah Gulen)和美國政府是幕後主使者。

9.氣候變遷的里程碑—巴黎協議生效

去(2015)年12月的聯合國氣候峰會上，194個國家簽署了新的氣候協定「巴黎協議」，希望能取代舊的、約束力較弱的京都議定書，其核心理念重申，在最糟的情況下，將全球均溫上升控制在工業革命後攝氏2度以內，理想情況下控制在攝氏1.5度以內，且更新了各國參與的方式，以各國設定目標並定期回報的方式確認各國參與。

協定在2016年11月4日生效。

本協議與以往不同的地方在於，包含中國與美國在內的排碳大國，皆簽署並批准了此一協議，總批准國達到113國，遠遠超過以往數目，顯示出世界已經開始注意到氣候變遷的嚴峻。

8.古巴強人卡斯楚逝世

從1959年發動革命奪得政權以來，歷經CIA多次刺殺仍然倖存(並因此獲得金氏世界紀錄認證為「世界上被暗殺次數最多的人」），這位古巴強人終究還是不敵歲月與病魔，在今年11月25日，永久閉上了自己的雙眼。

從1950年畢業於哈瓦那大學法學院後投入政治開始，卡斯楚經歷了傳奇的人生，帶領古巴通過古巴飛彈危機，以及美國的經濟制裁，在國內推動土地改革和保健、教育服務，讓古巴一介社會主義國家的人類發展指數被評為全球50名，堪稱是社會主義的楷模。

他與其他共產主義陣營朋友們最不一樣的地方在於，他自始至終都認為自己是一個革命家，而其他共產國家進行的領袖崇拜是為反革命精神的，因此卡斯楚反對替自己樹立銅像，也不贊成將自己的肖像印刷在貨幣、郵票上，更甚者，他也是世界上薪水最低的國家領導人，月薪僅40美元，也難怪他會為古巴人民所緬懷。

7.里約夏季奧運

2016年里約奧運從8月5日展開至8月21日，為期17天，但首次在南美洲舉行的奧運會，賽前就因水質汙染、茲卡病毒與工程延宕受質疑是否能如期舉辦而蒙上陰影，會期間也遇到多次選手遭偷搶、選手村住房環境不佳等問題，不過仍未減奧運比賽精采光芒。在閉幕式中，巴西交棒給2020年夏季奧運主辦城市東京。

這屆巴西的里約奧運開啟了很多的「第一次」。位處巴爾幹半島的科索沃，已獲國際奧會接納並承認會員資格，今年首度派出8名選手前往里約追尋奧運夢；更有首度出現、由10名選手所組成的難民代表隊，以希望之名代表因戰亂而流離失所的6千5百萬名難民。

而新加坡游泳好手斯庫林(Joseph Schooling)在里約奧運游泳男子100公尺蝶式，打敗美國「飛魚」菲爾普斯，為新加坡贏得首面奧運金牌；中國大陸女泳將傅園慧賽後受訪而爆紅的詞語「洪荒之力」也是本屆奧運的媒體關注焦點。

本屆奧運中華代表團憑著舉重女將許淑淨1金、舉重女將郭婞淳1銅，以及射箭女團譚雅婷、雷千瑩、林詩嘉合力獲得1銅，總計1金2銅排在第50名。

6.泰王蒲美蓬逝世

即位於1946年，歷經70年的君主生涯並在今年過世的前泰皇蒲美蓬(Bhumibol Adulyadej)，是全世界有確切紀錄，在位時間第二長的君主，僅次於西元1643年即位，法國波旁王朝的國王路易十四。

泰王蒲美蓬於10月13日因健康狀況去世，享壽89歲，同時，官方宣布由蒲美蓬唯一的兒子-瓦集拉隆功王儲繼位。

蒲美蓬與軍隊的關係密切，協調軍隊與泰國政治人物的關係，登基初期遭遇多次不穩定政局，包括暴動民運和軍事政變等，人民上街抗議軍方統治，軍方動用武力鎮壓，各地遊行示威活動不斷，幾乎呈現內戰狀態，都是蒲美蓬最後出面，警告雙方理性克制，才迅速恢復穩定局勢，確立了蒲美蓬在泰國無可取代的地位。

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