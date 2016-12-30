許信良：「蔡習會」有可能 台灣不能成為美國棋子

（台灣英文新聞／台北報導）亞太和平研究基金會董事長許信良今(30)日在電台節目談及兩岸關係表示，「蔡習會是可能的」，這對雙方都會是雙贏，並強調兩岸關係應獨立於台美關係，可能成為和緩美中關係的樞紐，但不能成為美國的棋子。

許信良在今天上午播出的電台節目「蔻蔻早餐」中談及兩岸關係，表示「蔡習會(總統蔡英文與習近平會面)是可能的」，對蔡總統而言，「既不投降，又能維持良好的兩岸關係」，對習近平而言，他也需要有政績，許信良認為這是雙贏。

許信良表示，總統蔡英文對兩岸關係的論述是「不踩中國大陸紅線、不挑戰中國大陸底線」，基本立場跟國民黨沒有兩樣，但政治上有不同選擇，中國不能理解，所以問題不在民進黨政府，問題在中國大陸。

而習近平上台以後，許多作為都出現顛覆，都要超越前任領導人，兩岸也是習近平的核心關切。民進黨現在是執政黨，大陸若一直敵對民進黨，兩岸關係就是失敗，若起碼建立和國民黨政府一樣的關係，就是重大突破。

許信良指出，本來兩岸關係在川蔡通話前已有和緩跡象，蔡總統在520就職演說的談話，依據《中華民國憲法》、《兩岸關係條例》來處理兩岸關係，「這跟中國大陸要求核心意涵有很大區別嗎？這也是國民黨的立場啊！」唯一不同是，前總統馬英九公開接受「九二共識」、「一中原則」，並變成政治語言，但民進黨是很難接受這些政治語言。

對於未來的兩岸關係，許信良說，由於川普上台而「充滿不確定性」，但他認為兩岸關係不應受中美關係限制，蔡總統一再強調希望台灣在對美、對中關係上維持等距，民進黨政府不會把台美關係認為超過兩岸關係，但中國大陸沒有正面反應，因為中國官方本來就對民進黨產生敵意。

隨著美中新局展開，他認為，大陸必須理解台灣是民主政治，民進黨和國民黨有不同支持基礎，不能強人所難，應更務實面對兩岸關係，「對台灣出氣沒用」，兩岸關係未來可能是和緩美中關係的樞紐，他強調，不能成為美國棋子，「我們不會聽大陸的，也不會完全聽美國」，兩岸關係應獨立於台美關係，「蔡總統很清楚這一點」。