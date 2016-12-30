莫名憂鬱 鮪魚肚纏身 恐是荷爾蒙低下症惹禍!

（台灣英文新聞／台北綜合報導）中年男性要注意了，最近如果莫名感到情緒低落、身體虛虛的、一下班回家就癱軟在沙發，就要小心可能不是罹患憂鬱症，而是「男性荷爾蒙低下症｣找上門!

一名43歲已婚男性老闆前來求診時，不但面無表情且氣色相當差，主訴最近感覺事事不如意，情緒容易低落、工作沒有活力，對生活相當悲觀，連對性生活都不感興趣。原本以為是憂鬱症上身，卻被精神科醫師診斷不是憂鬱症，轉診到泌尿科，檢查是「男性荷爾蒙低下症｣惹禍，最後經補充長效型睪固酮針劑後，情況明顯改善。

研究顯示，40歲之後男性荷爾蒙平均每年以0.4-2.6%的速度下降，此與女性在更年期後，女性荷爾蒙呈現立即的下降不同，台灣每四位40歲以上熟男，就有一人患有荷爾蒙低下症。除了睪固酮濃度低於標準值(350 ng/dl)外，臨床也會出現情緒低落、體力下降、失眠、腰圍變粗、認知能力與空間感變差及勃起功能障礙等症狀，因症狀和憂鬱症類似，容易讓民眾誤認是憂鬱症。

由於男性荷爾蒙低下會造成許多症狀，並會影響到許多器官的功能，因此對中老年男性的健康與生活品質會造成很大的影響。近幾年來，越來越多的研究顯示男性荷爾蒙低下為糖尿病，新陳代謝症候群，骨質疏鬆，及勃起功能障礙等疾病的危險因子。

高雄榮總泌尿外科簡邦平醫師表示，腰圍變粗也是男性荷爾蒙低下症的明顯症狀，卻常常被男性輕忽。許多中年男性想藉運動減肥或瘦腰圍，但睪固酮不足容易讓肌肉變得無力、疲勞，想光靠運動減肥效果很難達標。

簡邦平醫師建議，在醫師指示下，補充睪固酮是改善荷爾蒙低下症最有效的治療方式，透過施打長效型針劑或塗抹型治療，讓藥物在體內穩定釋出睪固酮，可抑制脂肪細胞形成及溶解脂肪細胞，另外可增加肌肉力量及運動量，有效降低腰圍與體重。提醒患者要耐心接受治療，大約以3個月為一個療程，男性會逐漸感受到體力變好，如能搭配運動習慣，不但能維持活力，還能保持更加健康體態。

補充資料來源：

高醫醫訊─中老年男性健康警訊--男性荷爾蒙低下