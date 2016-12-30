跨年元旦連假天氣晴朗 東半部曙光得碰運氣

（台灣英文新聞／台北報導）即將迎來跨年與元旦連假，明(31)日起至下周四天氣逐漸轉為穩定晴朗，僅北部和東半部有零星降雨和雲量，但受偏東風影響，北部和東半部要看到2017年第一道曙光可能就得碰運氣了。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」表示，今(30)日白天冷氣團減弱，氣溫緩慢回升，清晨臺南以北的最低溫大約在13至15度，但水氣已逐漸減少，東半部地區及北部山區雲量多有局部短暫雨，西半部轉為多雲時晴。

中央氣象局表示，明(31)日開始冷空氣再減弱，白天溫度持續回升，逐漸變得較溫暖而舒適，中南部高溫28度左右，其他地區高溫約21至25度，跨年夜在氣溫上仍有涼意。降雨部分，東半部、大臺北東側及基隆北海岸雲量仍多、有局部短暫雨，其他地區則是多雲到晴。

週日(1日)開始至周四(5日)，天氣會更為穩定一些，僅迎風面的東半部地區及北部山區有局部短暫雨，各地皆為白天溫暖舒適、早晚稍涼的天氣，西半部高溫25至28度，東半部高溫24至27度。

至於民眾關注是否有望看到2017年第一道曙光，吳德榮和氣象局都表示，跨年期間，整體受到偏東風到偏東北風的影響，北部、東半部(東北角至恆春半島及綠島、藍嶼)迎風面雲量偏多，偶有局部短暫雨，迎曙光易受雲層干擾，需要一點運氣；但中南部及澎湖、金門看到夕陽的機率較高，中央山脈各高山迎曙光機會也較佳，但早晚還是偏涼，戶外活動仍要注意保暖。