許信良：蔡習會是可能的

（中央社記者陳家倫台北30日電）亞太和平研究基金會董事長許信良今天說，「蔡習會是可能的」，對總統蔡英文來說，能維持良好的兩岸關係；對大陸國家主席習近平而言，也有政績。許信良認為，蔡習會是雙贏。

許信良在上午播出的電台節目「蔻蔻早餐」中談及兩岸關係，作上述表示。不過主持人周玉蔻反問，美國會同意「蔡習會」（總統蔡英文與習近平會面）嗎？許信良則回應，兩岸關係不應受中美關係限制。

信良表示，習近平上台以後，許多作為都出現顛覆，都要超越前任領導人，兩岸也是習近平的核心關切。民進黨現在是執政黨，大陸若一直敵對民進黨，兩岸關係就是失敗，若起碼建立和國民黨政府一樣的關係，就是重大突破。

他說，「蔡習會是可能的」，對蔡總統而言，「既不投降，又能維持良好的兩岸關係」；此外，蔡習會對習近平也有好處，因為習近平總要有政績。

周玉蔻再問，「所以這是雙贏？」許信良則說，「我個人是這樣看」。

他說，兩岸關係未來的不確定性和中美關係有關，美國總統當選人川普一直提到美國前總統雷根，雷根過去就是和前蘇聯軍備競賽，最終把前蘇聯搞垮，「如果川普真的這麼做（和大陸對抗），大陸就很麻煩了」。

隨著美中新局展開，他認為，大陸更應務實面對兩岸關係，「對台灣出氣沒用」，兩岸關係未來可能是和緩美中關係的樞紐，例如台灣在美中對抗裡對雙方採取等距，若美中關係緊張，台灣可以扮演緩衝角色，「蔡總統很清楚這一點」。1051230