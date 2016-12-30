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臺北101煙火跨年照夯 北捷疏運：分線搭乘三線離場

臺北捷運42小時不收班疏散人潮　

By 施家恩, 台灣英文新聞－編輯
2016/12/30 10:05

「2017台北最High新年城」跨年活動，29日在台北市政府前市民廣場進行彩排，一旁的台北101也有燈光變化效果，另人期待跨年夜的燈光煙火秀。(來源 中央社)

（台灣英文新聞／台北報導）今年北部主要跨年活動現場臺北101大樓延續慣例，施放跨年倒數煙火，煙火時間雖稍減，但將首次加入燈光秀增添風采。周邊的捷運市政府站及臺北101/世貿站，預料迎來大批參加跨年活動的人潮，北捷表示，將視車站人潮狀況，適時採取部分列車過站不停措施，屆時請旅客提早於國父紀念館站、信義安和站下車，步行前往會場。

北捷呼籲民眾「分線搭乘，3線離場」，欲進入主活動現場臺北101大樓周邊，可多利用板南線、淡水信義線「分線搭乘」，結束時，選擇板南線、淡水信義線、松山新店線「3線離場」，建議避開市政府站、臺北101/世貿站候車人潮，儘量步行到鄰近的5個車站：國父紀念館站、永春站、信義安和站、象山站、南京三民站搭車。

除了鄰近會場的重點車站外，其他車站也將視人潮適時進行「月臺疏導管制」、「收費閘門疏導管制」、「出、入口疏導管制」等三級管制，因此參加跨年活動民眾，務必配合站務人員引導並注意安全。

至於行動不便者，北捷續推「博愛優先通道」及電梯管制措施，服務身障、孕婦、年長者、攜帶幼童或其他行動不便者。「博愛優先通道」設置地點為市政府站、國父紀念館站外、臺北101/世貿及象山站，一般旅客須改搭電扶梯或走樓梯，將「博愛電梯」留給真正需要的旅客使用。

 

北捷建議欲進入主活動臺北101現場的民眾，可多利用板南線、淡水信義線「分線搭乘」（圖片取自臺北捷運公司，台灣英文新聞編輯）

北捷建議民眾在活動結束後分批搭乘三線離場
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跨年煙火
分線搭乘
北捷

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