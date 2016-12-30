歐巴馬報復俄介入總統大選 驅逐35名俄國外交官

(台灣英文新聞／台北報導) 為了報復俄羅斯透過駭客干預上(11)月美國總統大選及俄國政府粗暴干擾美國官員，美國總統歐巴馬昨(29)日宣布，驅逐35名俄羅斯駐美外交官，但莫斯科當局稱歐巴馬為「失敗者」並揚言報復。

《美聯社》報導，被驅逐的35名外交官是駐華府大使館和駐舊金山領事館人員，是俄羅斯聯邦安全局(FSB)和總參謀部情報總局(GRU)的情報人員，歐巴馬認為這些人從事與外交身分不一致的事，已被列為「不受歡迎人物」，被要求與家眷在72小時內離開美國。

歐巴馬也關閉俄羅斯在紐約和馬里蘭的建築物，做為報復俄羅斯對美國外交人員的侵犯，包括駭入民主黨全國委員會(DNC)和希拉蕊陣營。

《美聯社》報導，這是歐巴馬至今對網路攻擊和駭客事件所做最強烈的回應，較去(2015)年北韓駭客事件更為全面性，而歐巴馬的最新舉動還包括制裁俄羅斯在烏克蘭的行動，雖已影響到俄國經濟，對普丁行為的影響卻有限。

歐巴馬表示，美國只是採取「必要而恰當的回應」，因為俄國行為有違國際規範，並損害美國利益；在此之前，美國就已多次私下和公開向俄羅斯政府做出警告。歐巴馬還打算在美國的官方報告裡揭露俄國的駭客手法，並暗示他可能採取進一步的制裁措施，他提醒，「所有美國人都應該警惕俄國的行動。」

《美聯社》報導，儘管美國眾議院議長萊恩(Paul Ryan)認為，歐巴馬的對俄制裁來得太晚，不過他仍讚許，「不失為終止這8年來，對俄國外交失敗的適當方法。」萊恩強調，俄羅斯「一貫尋求」破壞美國利益。

對於歐巴馬的制裁措施，俄羅斯稱這是愚笨卻具侵略性的舉動，克林姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)表示，此舉「傷害了美俄關係」，他們相信普丁會改正歐巴馬的報復行為。

回顧歐巴馬任內的八年美俄關係，歷經美俄在烏克蘭問題上的針鋒相對、史諾登事件、俄國和美國作對支持敘利亞總統阿薩德，今天這項行動象徵美俄關係的新低點，俄羅斯對此表示遺憾，俄國外交部發言人沙卡洛娃(Maria Zakharova)在臉書稱歐巴馬團隊是「外交政策的輸家，既氣憤又無知」，總統普丁會決定如何報復，也會採「恰當的回應」。

而先前曾主張美國應與俄國修補關係，在反恐等議題上合作的川普，僅在聲明稿中簡短表示，「該是為了國家向前走，朝向更重要及更好目標的時候了」，他說自己會保持開放的心胸，「為了我們國家與廣大人民的利益，我下周會與情報機構的人員會面以了解最新情況。」