駐馬代表處感恩晚宴 盼台馬關係續提升

（中央社記者郭朝河吉隆坡29日專電）駐馬來西亞台北經濟文化代表處昨晚舉辦2016年感恩晚會，代表章計平除了感激各界人士光臨外，也期盼未來台馬在經貿、投資、觀光、教育、文化、農業等領域關係能持續提升。

這場感恩晚宴共有數百人出席，並有許多馬來西亞商界與傳播界名人及留台校友出席，場面熱絡溫馨。

章計平在致辭時表示，台灣總統蔡英文自從上任後積極推動新南向政策，秉持「長期深耕、多元開展、雙向互惠」的核心理念，藉由資源、人才、市場和技術面的共享跟鏈結，希望能與大馬等東協國家共創區域的發展與繁榮。

他透露，截至今年11月，大馬赴台的遊客共42萬5275人次，預料全年可達到超過49萬人次，較去年增長10%，數字不僅年年攀升，而且人數居東南亞之首。

​在經貿方面，章計平強調大馬是台灣主要進出口市場之一，包括今年1到11月，台馬貿易總額達129億美元，在台馬關係持續深厚下，相信在未來一年將更緊密友好。

另外，章計平也感謝大馬留台校友會聯合總會，每年都不遺餘力地協助辦理大馬華裔青年子弟到台灣就讀大學院校、海青班以及3+4高職建教專班的招生宣導活動，促使越來越多的大馬學生前往台灣就讀及學習專業技能，也讓現今畢業的大馬留台校友已超過6萬人，目前有將近1萬5000名的大馬學生正在台灣求學。1051229