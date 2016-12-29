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首談納粹風波 蔡英文：是我們大人的錯

By 台灣英文新聞－編輯
2016/12/29 19:30

(來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）新竹光復中學「納粹風波」的討論從國內延伸至國外，並廣泛獲國外主流媒體如CNN的報導。總統蔡英文周四首度回應新竹光復中學「納粹風波」，她說，「這不是學生的錯，是我們大人的錯」，因為人權教育流於表面；每一個人都要反省，並且不要讓這樣的事情再次發生。

蔡英文29日出席「總統府人權諮詢委員會第25次委員會議」，她首度親自回應這事件，她說，人權要向上看齊，也要向下扎根，最近有一些學生模仿納粹引起不小的風波，「我要強調，這不是學生的錯，是我們大人的錯」。

她說，「這是因為我們的人權教育流於表面，因為我們輕忽了生活裡面的歧視跟偏見，我們也沒有教導學生在自己國家迫害人權的歷史裡，學到真正的教訓」、「我們每一個人都要反省，並且不要讓這樣的事情再次發生」。

蔡英文說，這個事件提醒大家深化人權教育的重要性，人權的議題應該融入不同科目的教學裡面，「我們要讓學生能理解他人曾經經歷的痛苦，尊重他人的權利並且願意在必要的時候站出來伸張正義，如果做到這樣，我們的教育才算是成功」。

另外，蔡提到將邀請行政院及相關部會，針對目前12年國教的人權教育，在委員會中提出專案報告，給予政府改善的建議。
蔡英文
納粹風波
新竹光復中學

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