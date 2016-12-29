柏林恐攻新嫌犯？ 警方拘留另一突尼西亞籍男

柏林卡車恐攻事件後，德國正努力追緝犯案者，隨著其中一名攻擊者在義大利被警方擊斃後，28日德國警方又在柏林逮捕了一名40歲的突尼西亞人，指稱他與柏林聖誕市集的恐攻有關。

德國警方指出，他們在兇手手機內發現了這位嫌疑人的號碼，隨後對嫌疑人的家和工作地點進行了突襲搜查，現階段該警方已經拘捕了嫌疑人，不過還在研判是否有必要對其進行正式羈押。

柏林恐攻的主犯，突尼西亞籍的Anis Amri以難民身份進入意大利，因為涉入難民中心、學校縱火服刑四年，出獄後返回突尼西亞被拒於國門之外，成為無國籍人士，之後輾轉前往德國，用過多種身份。

在柏林進行恐攻並造成12人死亡、49人受傷後，警方在Amri背包中發現了尚未使用的荷蘭電話卡，且荷蘭東部奈美根市(Nijmegen)車站的監視器有拍到他的蹤影，Amri似乎取道逃往荷蘭，然後從奈美根轉車前往法國里昂(Lyon)，最後經香貝里(Chambery)、都靈(Turin)逃往義大利米蘭。

在犯案4天後，Amri於路上遇到義大利警方例行性的盤查，要求他出示身份，隨後向警方開槍引發雙方交火，最後在擊傷一名警察後被義大利警方擊斃。

隨著新調查結果逐漸出爐，相關單位指出，本來Amri可能造成更多死傷，但是卡車的自動煞車系統在偵測到撞擊後啟動，避免兇手繼續利用卡車作為犯案工具。

在此之前，由於在卡車後方發現波蘭籍駕駛Lukasz Urban的屍體，外界一度認為Urban在被挾為人質坐在副駕駛座時，適時藉由握住方向盤干擾了犯人，才阻止他的犯行，然而，法醫檢驗後認為，由駕駛身上的槍傷判斷，Amri截車時對他開了數槍，在幾小時後的事發當下駕駛應該處於昏迷狀態而無法介入，駁斥了此一說法。

目前已經有多國警方加入了搜查，且一些媒體指出德國警察大動作搜查了與奈美根市隔著德國、荷蘭邊界遙相對望的萊茵河畔埃默里希市(Emmerich)難民營。

然而，現在還有一個問題懸而未決。那就是兇手犯案後，在理應發給全歐的逮捕令作用下，應該難以自由移動，為何得以從柏林逃到荷蘭，再經法國抵達義大利？警方仍在試著釐清。