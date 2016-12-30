〈時評〉一例一休後遺症浮現





新修正的勞基法正式上路，在一例一休、加班費加乘計算的法令下，公司行號增加的負擔，不僅是有形的金錢成本，還耗費不少時間和精力，在處理員工排班問題，一些需要一周七天運作的行業別，更受到極大衝擊，勞工是休到假了，但如何提升企業的競爭力，將是要政府面對的新難題。



為了因應勞基法新制，各縣市政府勞檢單位的電話接不完，因為新法設有吹哨子條款，只要公司不合規章，可重罰150萬元，因此，各單位都想辦法避免觸法，打電話了解狀況。問題是，若一切照本子辦事，那經營成本大幅提升。



在一例一休的規定中，例假日上班，不僅要加倍給付工資，還要另排一天休假，就算是休假日上班，雖不用補假，但工資也是從1.34倍起算；在盡可能的情況下，企業不會希望員工加班，除非萬不得已，那也會兩權相害取其輕，要員工在休假日上班。



但例假日和休假日，不是資方說了算，必須和勞工協調，並取得雙方的同意，這已無形增加許多溝通成本。



另外，新法也明訂，增加特休假的天數外，只要在一定期定內未休畢者，資方必須折抵工資給員工；因此，等於是要強迫勞工休假，立意雖然良善，卻埋下爭議的開端。企業可能因此畫地自限，避免承擔太大的成本風險。



不僅如此，對於一些大眾服務業，需要排班的行業，例如，醫院、公共運輸等，不可能到了假日就打庠，但這些人加班的成本，完全必須由業者負擔。這樣的情況不只在企業，連政府也受到極大打擊。像新北市長朱立倫就說，明年加班費至少增加3億元以上，以環保局為支出最大宗。台北市光是環保局，也要增加8500萬元。



環保局主要的業務是收運垃圾、清潔環境，這些與民眾作息直接相關，一旦改變，直接影響到民眾的生活習慣。再者，像是公車周日班次減少，恐怕會讓塞車情況更加嚴重。若這些問題無法排除，變成擾民，將引發更大民怨。



（作者李平華，資深媒體人）

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