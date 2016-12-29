期交所「第3屆期貨鑽石獎」活動展開，表揚對期貨市場貢獻卓越之期貨商、期貨交易輔助人及法人機構

為鼓勵期貨業積極推廣期貨交易業務，及期貨經理事業、期貨信託事業、證券投資信託事業、銀行業、保險業及證券業等重視並積極運用國內期貨及選擇權商品，期交所於104年創設「期貨鑽石獎」，舉辦兩屆以來，各金融業熱烈迴響，106年期交所持續舉辦「第3屆期貨鑽石獎」，以吸引更多法人機構參與期貨市場交易，健全我國金融市場發展。

第3屆活動辦法已公告於期交所網站(www.taifex.com.tw)，重點摘述如下：

獎勵對象：期貨業、期貨經理事業、期貨信託事業、證券投資信託事業、銀行業、保險業、證券業及法人機構(含票券業及政府基金)，其中期貨信託事業及證券投資信託事業部分，尚包含其所發行之基金。

獎項內容：針對期貨經紀商、期貨交易輔助人、期貨自營商、期貨經理事業、期貨信託事業、證券證券投資信託事業、銀行業、保險業及證券業等設置交易量鑽石獎，其中期貨經紀商、期貨交易輔助人、銀行業、保險業及證券業另設置交易量成長鑽石獎；在期貨信託事業及證券投資信託事業部份，亦設置基金鑽石獎，餘獎項尚包含人民幣匯率期貨及選擇權、 歐元兌美元期貨、美元兌日圓期貨等商品之造市績效鑽石獎、法人機構特別貢獻鑽石獎等，合計22種獎項，78個獎額。

評選標準：針對獎勵對象於105年7月1日至106年6月30日期間之期貨市場交易量及交易量成長率等進行評比，另在人民幣匯率期貨及選擇權、歐元兌美元期貨、美元兌日圓期貨等商品之造市績效鑽石獎方面，評選標準尚包含造市者之報價績效(歐元兌美元及美元兌日圓期貨造市績效鑽石獎評選期間自105年11月7日至106年6月30日)。