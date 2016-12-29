新年到！中華電信「大七喜方案」好康來報到

喜迎金雞年、年終換新機正是好時機！中華電信自106年1月3日起，推出「大4G金省」及「大4G金讚」全新購機優惠方案，多元的優惠選擇，讓客戶依照自身購機、行動上網及通話需求，選擇最適合自己的方案，指定方案行動上網用量優惠再升級，贈送超多語音通話分鐘數，手機打國際電話創新低價只要3元/分！此外，為迎接農曆新年的到來，中華電信推出期間限定「大七喜方案」購機優惠，只要月繳777元，喜氣洋洋樂享首年行動上網吃到飽、第二年起贈送20GB超大上網量、網內每通前7分鐘免費，還有網內/網外/市話超多免費通話分鐘數，手機撥國際電話（中港美加）只要3元/分；不僅如此，每個月只要再加100元，即再升級享合約期間行動上網吃到飽、「精采Hami包」多選一等七大驚「喜」！

迎接金雞年到來，中華電信於新春期間推出「大七喜方案」限時購機優惠，自106年1月3日起至106年2月28日止，月繳777元，享上網+通話七大驚喜優惠，搭配HUAWEI Mediapad M3、HTC Desire 10 pro、Samsung Galaxy J7 2016、SONY Xperia X Performance、ASUS Zenfone 3 (ZE552KL) 4G/64G等指定新潮手機、平板，期間限定、限時搶辦，中華電信「大七喜」讓客戶驚喜連連！

第一喜：首年上網吃到飽！

第二喜：第二年起每月20GB超大行動上網量！

第三喜：超多免費通話量，網內、網外及市話免費通話分鐘數共送125分鐘

第四喜：國際電話超便宜，手機打國際電話創新低價，每分鐘只要3元（009撥中港美加）

第五喜：精緻原廠好禮加碼送，指定機型加贈藍芽耳機、原廠皮套、32G記憶卡、隨行杯等好禮

第六喜：選搭「精采Hami包」可享KKBOX、Hami Pass、Hami書城…等超實用APP 八選一

第七喜：選搭「精采Hami包」（99元/月），每月再加1元，立馬升級享合約期間內行動上網吃到飽！