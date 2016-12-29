日防衛大臣參拜靖國神社 韓國防部：應感羞愧

在安倍為了正視歷史過去訪問珍珠港的同時，內閣中長期表現出明顯右派立場的防衛大臣稻田朋美卻選在此時，拜訪日本祭祀二戰戰亡士兵的靖國神社，引發國內外譁然。

靖國神社在歷史上一直有著敏感的地位，主要是因為其中除了紀念戰死的日軍士兵外，還埋葬著數名在二戰後被遠東軍事法庭視為戰犯，而後被處死的前日本帝國軍官和政治人物，因此每當有日本政治人物前往靖國神社，就會引發周遭國家抗議。

不出所料，稻田朋美前往靖國神社的消息一傳出，中國與韓國就表達了強烈的不滿，韓國國防部除了形容這樣的行為「噁心」外，更表示參拜靖國神社將妨礙日、韓政府近年來努力推行的日韓關係正常化政策。

在伴隨安倍訪問夏威夷後，稻田身著黑色外套和黑色裙裝前往靖國神社，電視轉播則拍到她在參拜時帶著一抹淡淡的微笑，她則在接受訪問時指出，在現在這個時間，投下原子彈的國家元首到訪了投彈地點，首相也前往珍珠港地點的發生地訪問，現在參拜靖國神社是代表著她對日本和這個世界的和平期許。

事實上，稻田朋美在日本政界一直都是屬於作風強硬一派的政治人物，她長期主張，甲級戰犯葬在靖國神社和天皇、首相等人參拜神社並沒有太大的關聯，因此率先為之，這是她在八月就任防衛大臣後，首次參拜靖國神社。

在此之前，8月15作為日本投降紀念日，本應是最佳參拜時間，不過當時正值安倍努力修復與鄰國關係的時機，因此將稻田外派到非洲慰勞在外日軍，使其未能成行。

安倍為了改善與中、韓等國的關係，在2013年後，至今已有三年未前往靖國神社參拜，僅是在重要的紀念日上提供象徵性的捐贈，然而稻田此舉是否會刺激中、韓進一步的抗議政策，還有待觀察。