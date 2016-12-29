台灣人不關心國際事務? 《富比士》撰文分析原因

從聖多美普林西比與台斷交,到新竹高中師生在校慶裝扮成納粹德國軍隊遊行,近日台灣頻頻登上國際版面,在新聞界引起一陣嘩然。

然而在台灣，諸如此類的事件在一陣群情激昂後，往往在很短時間之內風浪便歸於平靜；媒體回歸瑣碎而片面的報導，觀眾亦回歸平日所習於接收關於食物或明星八卦的訊息。

對於台灣人不關心國際事務的現象，《富比士》專欄作家Ralph Jennings撰文指出，這已然成為一個普遍的狀態。面對世界第三軍事強國、擁有超過170個外交友邦，中國在國際政治上佔有一席之地，台灣人民感到邊緣化卻無能為力。

Ralph Jennings表示，正是因為邊緣化所帶來的挫折，導致台灣人民傾向忽視國際事務；甚至對於台灣的鄰近國家如越南等亦漠不關心，即便越南在商業利益方面對台灣有很深的影響力。他指出，曾經遇過一個台灣人，連越南是共產國家也不知道。

他引述淡江大學戰略所退休教授林中斌的話指出，大部分台灣人並不在乎外交事務；正因國家前景難以預測，他們選擇拒絕談論國際展望等議題。

Ralph Jennings接著點出，台灣在戒嚴長達37年期間，關於他國的新聞遭政府嚴格控管，儘管已於1987年解嚴，台灣人在享有自由旅行的同時，卻很少關心所到國家的人文風情。

台灣人更關注於追求所謂的「小確幸」，此種現象在近年因貧富差距擴大而更加明顯。

文末，作者提及近日新竹光復高中的納粹裝扮爭議，表示或許正是肇因於對西方歷史欠缺了解；因為離台灣太過遙遠，加上對國際關係缺乏理解，才導致此事發生。