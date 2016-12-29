北富邦銀行攜手騰訊「微信支付」 搶攻陸客商機！

看好行動支付及跨境交易商機，台北富邦銀行攜手中國騰訊集團旗下的「微信支付」，搶攻陸客來台消費商機。陸客來台只需使用手機微信(Wechat)錢包，即可在北富銀全台微信特約商店掃碼秒付，陸客用人民幣付款，而店家則可輕鬆收台幣。即日起至明年2/10，搭配元旦、農曆春節度假熱潮，北富銀還推出雙重好康回饋，預計可吸引來台觀光陸客消費熱潮，歡迎有興趣的商店加盟特約商店。

根據交通部觀光局報告，2015年陸客來台人數約418萬人次，佔整體來台旅客的4成，為台灣觀光貢獻62億美金的外匯，佔所有觀光客比例的31％。來台的自由行陸客，平均停留在台灣8～14天，每天大約花費232美金；商務客的每日消費金額更高，高達350美金。且根據觀光局的預估，自由行、商務客的比例仍有成長空間。

隨著陸客自由行、商務客的增加，台北富邦銀行積極搶攻陸客來台商機，本月(12月)開始攜手中國騰訊集團旗下的「微信支付」擴展跨境支付服務，國內店家只要加入北富銀微信特約商店，即可透過北富銀微信平台APP公眾號(官方帳號)免費對外宣傳，如提供商家優惠、即時訊息推播等服務，讓即將來台或是已經在台的陸客隨時掌握店家資訊，還可透過關注北富銀微信公眾號，快速連結店家網站進行線上購物，透過線上、線下平台的相互加乘效益，為店家帶來大量人潮，創造實、虛通路整合的龐大商機。

台北富邦銀行指出，對陸客來說，昔日來台旅遊僅能以現金或銀聯卡消費，加上大陸民眾每人每年換匯上限為5萬美元，交易方式及換匯金額皆受限，但若使用微信支付直接在台灣用人民幣付錢，基本上就等同於在中國境內消費一樣，不會被計算到外匯換匯額度限制內，將可大幅增加陸客消費意願，同時對台灣店家來說，收款直接收到新臺幣，甚至可以將銷售戰線拓展至大陸去，是雙贏的選擇。