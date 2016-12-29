中華電信MOD廣告影片榮獲「第39屆時報華文廣告金像獎」

中華電信MOD於今年六月推出的「觀眾篇」廣告影片，先於今年榮獲韓國釜山國際廣告節的佳作，更於12月19日獲得「第39屆時報華文廣告金像獎」肯定，獲頒影片類「企業形象獎」、「數位商品獎」兩面銅牌。
「時報華文廣告金像獎」以提昇商業廣告地位，並教育大眾欣賞高水準廣告為宗旨，多年來在廣告界先進支持下，不僅見證世界華文廣告的趨勢變化及歷史演進，且已發展出國際多元的廣告獎項。中華電信MOD「觀眾篇」，從影片類「企業形象獎」49件影片中突破重圍，榮獲銅牌，同時「數位商品獎」也從21件影片中獲得「數位商品獎」銅牌，交出亮麗的成績。中華電信MOD提供多元的頻道選擇，特別在社會與兒童這塊用心經營為消費者把關，這次的「觀眾篇」廣告影片獲獎，肯定了MOD藉由影片精準傳達出「隨心所映，選你所愛」的理念。
孩子學習來自於模仿，父母應重視孩子的收視內容，避免孩子從電視上看到不適當的內容受到負面影響，或讓孩子理解到錯誤的觀念。中華電信MOD「觀眾篇」廣告影片透過孩子的視角，將鏡頭設置在一個又一個充斥暴力、色情的場所，孩子以天真無邪的視角在各個場景穿梭，影片透過讓孩子身處這些場合，讓大眾了解讓孩子看到不合適的節目，就如同讓孩子身處這些危險的場合一樣危險，提醒父母影視內容對於孩子們的重要性。
中華電信MOD致力於提供觀眾最優質、最多選擇的影視服務，除了相較傳統有線電視有更多頻道可以觀看之外，並提供消費者多種方案挑選，量身打造自己適合的方案。這次主打的卡通199包月服務更是一個為小朋友量身打造卡通的優質平台，滿足不同年齡層兒童的收視需求，不僅擁有適齡兒童認證的節目頻道，更有卡通199包月看到飽，藉由看中玩、玩中學，放心地讓孩子在MOD的陪伴中成長、學習。（MOD「觀眾篇」影片如下：