中華電信MOD廣告影片榮獲「第39屆時報華文廣告金像獎」

中華電信MOD於今年六月推出的「觀眾篇」廣告影片， 先於今年榮獲韓國釜山國際廣告節的佳作，更於12月19日獲得「 第39屆時報華文廣告金像獎」肯定，獲頒影片類「企業形象獎」、 「數位商品獎」兩面銅牌。

「時報華文廣告金像獎」以提昇商業廣告地位， 並教育大眾欣賞高水準廣告為宗旨，多年來在廣告界先進支持下， 不僅見證世界華文廣告的趨勢變化及歷史演進， 且已發展出國際多元的廣告獎項。中華電信MOD「觀眾篇」， 從影片類「企業形象獎」49件影片中突破重圍，榮獲銅牌，同時「 數位商品獎」也從21件影片中獲得「數位商品獎」銅牌， 交出亮麗的成績。中華電信MOD提供多元的頻道選擇， 特別在社會與兒童這塊用心經營為消費者把關，這次的「觀眾篇」 廣告影片獲獎，肯定了MOD藉由影片精準傳達出「隨心所映， 選你所愛」的理念。

孩子學習來自於模仿，父母應重視孩子的收視內容， 避免孩子從電視上看到不適當的內容受到負面影響， 或讓孩子理解到錯誤的觀念。中華電信MOD「觀眾篇」 廣告影片透過孩子的視角，將鏡頭設置在一個又一個充斥暴力、 色情的場所，孩子以天真無邪的視角在各個場景穿梭， 影片透過讓孩子身處這些場合， 讓大眾了解讓孩子看到不合適的節目， 就如同讓孩子身處這些危險的場合一樣危險， 提醒父母影視內容對於孩子們的重要性。

中華電信MOD致力於提供觀眾最優質、最多選擇的影視服務， 除了相較傳統有線電視有更多頻道可以觀看之外， 並提供消費者多種方案挑選，量身打造自己適合的方案。 這次主打的卡通199包月服務更是一個為小朋友量身打造卡通的優 質平台，滿足不同年齡層兒童的收視需求， 不僅擁有適齡兒童認證的節目頻道，更有卡通199包月看到飽， 藉由看中玩、玩中學，放心地讓孩子在MOD的陪伴中成長、學習。 （MOD「觀眾篇」影片如下：