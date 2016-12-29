行政院公布32項重大元旦新制

（中央社記者戴雅真台北29日電）行政院今天彙整明年起將施行的各部會32項重大政策，包括調漲基本工資，預估162萬人受益；全國國定假日一致及勞工特休假新規定上路；機場捷運也將於明年通車。

行政院長林全表示，明年1月起，有多項重大政策或簡政便民措施開始實施，這些政策和措施必須讓民眾了解，請相關部會加強各項新制的宣導與說明；另請第一線執行單位展現高度的服務效能，主動協助有需要的業者及民眾解決問題，以落實政策美意。

106年即將實施之重大政策重點如下：

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一、增訂4月7日言論自由日（內政部）。

​民國78年4月7日鄭南榕因爭取言論自由而自焚，引發各界關注，其相關主張也獲社會廣泛迴響，開啟日後改革契機。為彰顯言論自由的意義與價值，內政部已報行政院核定4月7日為言論自由日，並在日前公告。



二、簡化香港澳門居民搭乘郵輪來台申辦網簽程序（內政部）。



三、後備戰士試行（國防部）。

​國防部「後備軍人志願短期入營服役」計畫明年試行1年，規畫招募123人，採每月入營2天、1次演訓7天、全年入營29天為原則，日薪比照志願役現役官兵給與基準發給。



四、延長青年安心成家購屋優惠貸款實施期限（財政部）。

財政部推出、由八大公股行庫承作的青年安心成家貸款，申請期限至今年底。但考量年輕人購屋需求，經立委提案後，財政部決定延長2年，報行政院核定通過，每戶額度仍為800萬元。



五、106年度綜合所得稅稅制調整（財政部）。

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(圖片載自中央社)



六、跨境電商營業稅（財政部）。

​七、網購關稅稅制調整（財政部）。

八、台日租稅協定適用（財政部）。

九、台加租稅協定適用（財政部）。

十、擴大幼兒教保公共化（教育部）：明年起至109年增設公共化幼兒園合計1000班，並於109年前將就讀公共幼兒園人數比率從30%提高至40％。

十一、青年教育與就業儲蓄帳戶（教育部）：明年8月起試辦3年，以高中職應屆畢業生為對象，預估每年5000人，每月提撥1萬元，3年後可全數提領36萬元。

十二、廢除最高法院檢察署特別偵查組（法務部）。



十三、計程車駕駛資格限制（交通部）。

十四、調降國際航線降落費及停留費率（交通部）。

十五、機場捷運通車（交通部）。

十六、調整基本工資（勞動部）：元月1日起，每月基本工資將由新台幣2萬8元調整為2萬1009元；每小時基本工資從126元調升到133元，預估162萬人受益。

十七、實現全國國定假日一致及勞工特別休假新規定（勞動部）：公務員國定假日11天，勞工為12天（多了勞動日），受惠勞工857萬人。特休新規定部分，工作滿半年3天特休，1年以上7天、2年以上10天，3年以上14天，5年以上15天，10年以上每年加1天，至多30天。



十八、勞工保險費率從10 %提高到10.5 %（含就業保險）（勞動部）。

​勞動部說，勞保普通事故保險費率調高0.5%，調整後為10.5%（其中1%移由就業保險計收，勞保實收費率為9.5%），是97年7月通過勞保年金制度時就已明定於「勞工保險條例」第13條中，並非新增的保費調漲措施。

十九、國民年金保險費率依法調整至8.5%（衛福部）。

​國民年金費率明年起將從8％增為8.5％，一般民眾每月負擔保費從新台幣878元增加到932元，每月增54元，估國保基金每年保費收入增21億元。



二十、全民健康保險投保金額下限修正為2萬1009元（衛福部）。

二十一、長期照顧十年計畫2.0（衛福部）。



二十二、強化食品安全管理措施（衛福部）。

二十三、兒童及少年性剝削防制條例施行（衛福部）。

二十四、兒童與少年未來教育及發展專戶（衛福部）：明年起針對低收入戶、中低收入戶及長期安置兒童成立教育發展帳戶，家長每人每年最高存入1萬5000元，政府相對提撥1萬5000元，合計最高3萬元，1年補助1萬名。

二十五、106年度科學工業園區土地租金優惠（科技部）。

二十六、設立環保署毒物及化學物質局（環保署）。



二十七、開徵畜牧業水污染防治費（環保署）。

二十八、試辦農業保險各種方案（農委會）。

二十九、實收資本額50億元以上未滿100億元之上市（櫃）公司，應編製及申報前一年度企業社會責任報告書，但有累積虧損者得延至108年適用（金管會）。

三十、開放國內成分證券ETF初級市場得採現金申購買回機制（金管會）。



三十一、跨境匯款客戶審查（金管會）。

三十二、身心障礙者ATM 跨行提款優惠等的金融管理（金管會）。

106年即將實施之簡政便民措施重點如下：

1. 建置營利事業電子帳簿上傳平台（財政部）。

2. 新增非居住者扣繳憑單網路申報作業（財政部）。

3. 可線上重新下載遺失之專利商標電子公文檔案（經濟部）。

4. 役男短期出境隨時網路申辦，即時核准（內政部）。

5. 後備軍人離營資料資訊化傳輸（內政部）。

6. 簡化行政機關補助經費核銷作業（社福補助先行實施）（國發會）。1051229