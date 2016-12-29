美國務卿譴責以巴關係 以色列反擊

在美國於安理會譴責以色列的草案上棄權後，歐巴馬政府在交出執政權前幾天，再度由國務卿凱瑞(John Kerry)大動作用嚴厲詞彙譴責以色列於約旦河西岸的屯墾行為，表示因為以色列的行為，以巴的和平解方已經受到嚴重威脅。

對此，以色列總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)不平地回擊，認為凱瑞的說法「不公平」且「過度聚焦在屯墾地上」，並指控凱瑞替不止息的反以色列「巴勒斯坦恐怖運動」「出賣唇舌」，並刻意忽略巴勒斯坦長期拒絕承認以色列的事實。

有別於歐巴馬政府近來大力抨擊以色列的態度，即將上位的準美國總統川普在推特上明確表現出他支持以色列的態度，在其推文中指出，他不允許一切對以色列「不敬」或是「蔑視」的行為，同時大聲對以色列喊話，要他們「苦撐到他上任那天」。

23日，埃及在安理會提出一份要求以色列停止屯墾約旦河西岸的決議書草案，以往涉及以色列都會否決的美國選擇棄權，導致這類決議首次通過，因而招致以色列強烈的不滿，該決議書再提出前曾因為川普表態而短暫被撤回，但是在其他安理會成員的反應後重新被排入議程表決，最後通過。

以色列的屯墾區一直以來是以巴衝突的焦點之一，在1967年以色列進佔約旦河西岸和東耶路撒冷後，現在已經有超過50萬猶太人居住在大約140個屯墾地中，不過根據國際法，這些居住區全部屬於違法開墾，但是以色列置之不理。

國際社會早已提出以色列、巴勒斯坦一邊一國這個解法，計畫將在1967年劃定的停火線內，包含約旦河西岸、加薩走廊和東耶路撒冷的範圍內，建立一個獨立的巴勒斯坦國與以色列和平共存。

然而，儘管國際各國領導人皆將此視為地區和平的最終目標，以色列卻始終存著兩國僅有一國能存在的想法，並無視國際警告持續擴張開墾區，納坦雅胡本身雖曾公開支持以巴版本的「兩國論」，但是其所屬的政黨是以色列建國以來最右派的政黨，執行起來有其困難度。