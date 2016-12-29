中國發表《航天白皮書》2020年上火星！

(台灣英文新聞/綜合外媒報導) 中國國務院27日發表《2016年中國的航天》白皮書，回顧2011年以來中國航天科技的進展，並詳列未來5年建設計劃，力爭在2030年「躋身世界航天強國行列」。

白皮書內容包含，中國將繼續月球探測計畫，於2018年前後發射「嫦娥四號」月球探測器，嘗試世界第一次到月球背面的巡視探測，深化世人對於月球的認識。

中國國家航天局副局長吳艷華於記者會表示，除了月球，北京當局計畫在2020年左右實施首次火星探測任務，進行火星環繞、著陸、巡視探測。接著，進展到第二階段任務，嘗試採樣火星構成物，探索是否有其他生命存在。長程目標則是往前探測小行星、木星系及其行星。

吳艷華說「我們的最終目標，中國在2030年成為世界航天強國。」

CNN報導，中國在這波太空競賽中算是起步較晚的。她直到1970年才發射第一顆衛星至太空，此時美國的阿姆斯壯早登上了月球。

近十年來，中國投注數十億經費在航天研究、訓練，成果可說是突飛猛進。

2003年以來，中國神舟五號完成在太空環繞地球的任務、嫦娥三號無人探測車玉兔號在月球登陸成功、發射了太空實驗艙天宮一號，又陸續把五位太空人送上太空（繼美、蘇之後世界上第三個國家成功）。

中國航天五院新聞發言人王中陽透露，2017年，中國將發射『天舟一號』貨運飛船與『天宮二號』空間實驗室對接；2018年前後，會完成研製、發射『天和一號』空間（太空）站核心艙，這是中國空間站建造的重要起點。

吳艷華強調中國願意與國際社會合作，一同促進全球太空行業的發展，包含「一帶一路」空間走廊建設、金磚國家的遙感衛星星座建設等，但合作夥伴獨缺美國NASA 太空總署。

2011年，美國國會基於國家安全考量，禁止NASA與中國合作。