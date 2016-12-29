印尼首位華裔省長被控「褻瀆宗教」 恐面臨五年刑期

(台灣英文新聞/綜合外媒報導) 印尼雅加達華裔省長鍾萬學（Basuki Tjahaja Purnama，又名Ahok），被控在競選期間濫用《可蘭經》經文，引發大規模遊行示威。雅加達地方法院持續審理鍾萬學的宗教褻瀆案，外界普遍認為，這次審理是對印尼宗教自由、民主成熟度的測驗。

印尼是世界上擁有最多穆斯林人口的國家，國內超過80%的人口信仰伊斯蘭教。受荷蘭殖民的影響，基督教是印尼的第二大宗教，但相比起來基督教人口少之又少。作為印尼的華裔基督徒，鍾萬學可說是兼具了雙重少數族群的身分。

事件始末

鍾萬學將參加明年2月的首長選舉，爭取連任。9月時，他在造勢活動上提及一段《可蘭經》經文，控訴對手利用經文「愚弄」大眾，企圖讓大眾相信「穆斯林不該被非穆斯林統治」。

激進伊斯蘭團體認為鍾萬學「褻瀆可蘭經」，陸續號召群眾進行三次大型的示威抗議，今年11月，約有10萬名穆斯林上街要求逮捕鍾萬學，後來更演變成暴力衝突。鍾萬學在12月13日首次開庭時為冒犯言論致歉，但他否認褻瀆宗教。目前，法官宣布下周三會續審此案，檢視相關證人說法。倘若判定有罪，這位華裔首長將面臨五年刑期。

人權觀察組織印尼觀察專家Andreas Harsono根據他長久以來的分析，指出「鍾萬學不太可能逃出指控。」Harsono認為「褻瀆宗教罪是條古老又滿是問題的法律」，過去被控告這項罪名的人，只有極少數洗刷清白。

褻瀆宗教罪是什麼？

褻瀆宗教罪最早可以追溯到1965年蘇哈托時期發布的總統命令，內容是為了保護印尼官方認可的六大宗教：包含伊斯蘭教、基督新教、佛教、印度教等免於誹謗，禁止一切破壞名譽行為，也禁止推廣無神論。但是印尼民主化時期，「褻瀆宗教罪」變成政治團體的愛用工具，用來打壓政經上的異己。

此次鍾萬學的案子之所以特殊，是因為鍾是歷年來被控「褻瀆宗教」位階最高的官員，在社經上更有著基督教、華人的少數族群背景。判決結果勢必會影響未來印尼的政治版圖，以及民主化的進展。

另外，強硬派穆斯林組織「伊斯蘭捍衛者前線」（FPI）在這次案件中聚集大眾反對聲浪、組織示威遊行，《外交家》雜誌分析，倘判鍾萬學有罪，無疑會給FPI一類政治激進伊斯蘭組織強大動力，進而擠壓溫和派、接納多元的組織如伊斯蘭教士聯合會(Nahdlatul Ulama, NU)的生存空間。

鍾萬學是印尼總統佐科威任職雅加達省長時的副手，於2014年接替佐科威成為印尼首位華裔省長，在任內改革行政單位官僚作風、改善雅加達交通阻塞問題，獲良好評價。