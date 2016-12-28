2017君鴻開運年菜外帶 豐盛小家庭團圓盛宴

農曆春節腳步將近，在外打拼的家人們紛紛團聚，君鴻國際酒店體貼每個家庭得來不易的相處時光，由五星主廚為每個家庭打造澎湃年菜外帶組合，用頂級料理慰勞最珍愛的家人輕鬆享受團圓的溫馨時刻，預購日期自即日起至106年1月29日，1月17日前更享新春早鳥優惠，香港行政總主廚更推出獨門秘製道地港式XO醬年節禮盒，體面又大方，替您在新的一年向親友表達最誠摯的祝福。

「2016君鴻開運年菜」針對小家庭過年需求，規劃六人份六道精緻中式團圓年菜組合，包含主廚精湛功夫冷盤「金華滿彩堂」、代表年年有餘昌隆昌盛的「彩虹鮮白鯧」、工法繁複的「鳳眼穿玉翅」、焦香軟嫩的「富貴豬滿園」、清甜可口的「御品田園鮑」及主廚細火慢燉6小時的「魚翅佛跳牆」，每道料理嚴選上等新鮮食材，在萬物其漲的時刻堅決不漲價，六道年菜皆可單點預購，讓民眾用最實惠的價格享用五星級料理過好年。

因應金雞年的到來，主廚特別設計創新料理「鳳眼穿玉翅」，將豬後腿肉及鹹蛋黃打成漿塞入去骨雞翅中，油炸後再經香滷、紅燒兩道費工費時的程序烹調，一口咬下金黃飽滿的玉翅，口中盡是雞汁的香甜及豬肉的醇厚，「彩虹鮮白鯧」以油炸方式鎖住大白鯧的鮮甜，經酥化後的魚皮搭上鮮嫩多汁的魚肉再淋上主廚特調酸甜醬汁，層層堆疊的香氣及口感是老饕必嘗試的絕佳美味。

今年除了再次推出往年銷售冠軍「魚翅佛跳牆」外，君鴻酒店香港行政總主廚許銳祥更拿出煲湯絕活，首度推出港式上等煲湯「君鴻鮑參一品鍋」，特選鮑魚、烏參、魚翅、花菇、烏骨雞、金華火腿、人蔘文火熬煮8小時，湯色帶有淡淡的金黃光澤，質地濃厚卻不膩口，每一口都嚐的到所有食材的鮮美香氣，兩道湯品皆展露主廚深厚的料理功夫，最適合用來溫暖全家大小圍爐的幸福時光。

即日起推出年菜外帶早鳥專案，於1月17日前訂購N年菜組合，可享早鳥價，單點年菜則可享9折優惠，購買年菜組合即贈精美環保提袋，為了體貼回娘家的女兒們，提貨日期從1月25日加碼延長至初二(1/29)。

君鴻酒店另外準備了「食來運轉」年節禮盒，內含台式及式XO醬各一罐，分別以東港櫻花蝦及進口干貝做基底，香氣十足散發濃郁海味，微辣口感是佐飯拌麵最佳選擇，代表年年高升的松子年糕，以天然紅糖製作甘甜不膩口，紅色外觀更增添喜氣，送禮自用兩相宜，即日起至106年1月27日開放預訂，於106年1月20日前訂購享9折優惠。