塑膠袋可分解？！ 消基會：只有3成是真的

（台灣英文新聞／綜合報導）消基會日前檢測14件市售垃圾袋及付費或通路提供使用塑膠袋，於今（28）日召開記者會公布結果，僅 4件是可分解，約占3成，其餘是變成小碎片的裂解，卻標示可分解等用詞，呼籲政府明確規範標示，別讓環保亂了套。



消基會自今年3月起到11月，在新竹市、竹北市、台中市的大賣場、生活用品店、便利商店等購買14件塑膠袋樣品，現場展示包含垃圾袋及在通路花錢買用或免費提供的提袋等居多。



消基會檢驗長凌永健表示，今年1月世界經濟論壇上，愛倫‧麥克阿瑟基金會發布「新塑料經濟：重新思考塑料的未來」報告，指出全球每年多達95%的塑料包裝材料僅用一次就丟棄，其中3成流入海中，每年至少800萬公噸塑膠流入海洋，預計2050年，全球海洋中塑膠的重量會超過漁類。



淩永健說，分解檢測發現，只有4件是真的可分解，其中 3件標示國內的環保標章、1件用國際的環保標章，並有標寫「生物可分解」；其餘10件都只是裂解（變成小碎片），卻也標上環保可分解、自然可分解，甚至印上生物可分解的用詞，這些有的可能含有玉米澱粉或碳酸鈣，但依舊不是可分解的材質。



他說明，分解是真的會分解成水和二氧化碳或甲烷，成分多是酯類、聚乳酸，或是添加了澱粉；若是使用石油煉製的4P塑膠，即聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚苯乙烯（PS）、聚氯乙烯（PVC），就算加了玉米澱粉，微生物也只是吃了其中的澱粉，讓塑膠袋變成小碎片，流入海洋，並沒有分解。



他強調，樣品中有10件不能真的分解的材質，就算加了玉米澱粉或碳酸鈣，都只會裂解，變成小碎片，「不叫分解」，已經違反商品標示法第6條，還有公平交易法第21條的虛偽不實或引人錯誤。



他強調，消基會的檢測重點不是要談開罰，而是希望政府要明確規定「可分解」的標示使用，不要讓環保亂了套，讓消費者無從分辨自己花錢支持了環保沒。



環保署廢棄物管理處科長顏瑞錫會後受訪表示，標示用詞部分，必須由經濟部標準檢驗局做規範。



消基會秘書長張宏如則說，希望從現況由業者自訂購物用塑膠袋付費金額，仿照國外，改為由政府訂定，並採行環保稅方式，扣除業者必要成本，餘額回饋國庫。顏瑞錫說，廢棄物清理法沒有規範收費內容，要再做研議。