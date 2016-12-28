「治安守護者」月薪61K！ 新加坡首度跨海來台招輔警

(台灣英文新聞/綜合外媒報導) 近期，一則「新加坡輔助警察」徵才廣告在大學職涯徵才網、人力銀行及ptt海外工作版廣為流傳。新加坡一家私人保全公司 Certis Cisco 開出月薪6.1萬的條件，首度跨海來台招募「輔助警察」。

「輔助警察」是什麼？

新加坡為了因應警力不足的問題，同美國、英國、香港一般，設立「輔助警察（Auxiliary Police）」制度。

依據新加坡《警察法》、《輔助警察條例》規定，輔助警察（Auxiliary Police Officer，APO）是新加坡警察部隊的重要成員，隸屬於內政部。而政府部門、法定機構、私人公司、其他商事組織可以經申請，在警察部隊總監許可後雇用輔助警察，協助正規員警執行勤務、維持社會秩序。

此次來台招募的 Certis Cisco為新加坡最大的安保集團，便是循「私人公司」管道設立輔助警察隊。雖是號稱「保全公司」，但其業務內容一般負責慶典的安全維持、護衛重要人士、移民關卡的移民檢察、安全檢查，進行武裝巡邏、協助打擊恐怖主義。

招募內容

Certis Cisco 打出「新加坡的治安守護者」口號，徵集有志之士挑戰。通過面試，入隊後還會有9週的訓練期，教導新進輔警新加坡法律知識、當前的反恐任務，並進行各項體能測試。

在台人力仲介公司康林集團表示，求職者身高需167公分以上、大學畢業、具備基礎英語讀寫溝通能力，且男女不拘。工作待遇方面，公司開出月薪新台幣6.1萬元、免費住宿，培訓期間半薪，一樣免費食宿。另外，培訓完成會發4萬5、兩年工作期滿再加4萬5，共9萬元的入隊獎金，積極以優渥起薪吸引台灣新鮮人。

新加坡《海峽時報》報導，Certis Cisco公司目前聘雇超過3500名輔警，全部以新加坡人、馬來西亞人組成。此次預計招募120名台灣人，將是新加坡首度引入台灣人力作為輔助警察。

集團發言人表明，除了馬來西亞、台灣，不做全球徵才打算，但她並未言明為何特別選定台灣來招募新人，僅說「人力短缺是新加坡長久以來的問題，Certis CISCO為了尋找適合的替代人力，與當局協調已久。 」

今年四月時，新加坡內政部長兼律政部長尚穆根（K. Shanmugam）受國會質詢時，表示新加坡全境約有7000名輔警，要成為輔警須通過「嚴格的標準審查」。面對「外人搶工作」疑慮，尚穆根說明，內政部確保大部分的輔警是新加坡本地人，所有的國境關卡都會由新加坡人把關。