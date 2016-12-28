不舉？！ 恐是「三高」在作祟

（台灣英文新聞／台北綜合報導）冷氣團來襲，氣溫驟降，隨著年底佳節到來，派對及聚會頻繁，近來前來門診詢問壯陽藥的患者激增了二成，但高達八成的患者不願讓另一半知道自己有在吃壯陽藥。林口長庚醫院泌尿科黃世聰醫師表示，勃起功能障礙是男性最困擾的疾病，根據保守估計，全台有勃起功能障礙困擾的成年男性超過百萬人，而且半數以上都是高血壓、糖尿病或心血管疾病所引起。

40歲房仲業主管小吳因業績壓力大，飲食不正常，加上應酬喝酒，最近床上功夫表現太差，到醫院泌尿科求診，醫師詢問最近一年有沒有做過健康檢查，小吳才說自己有三高病史，原來是高血脂及肥胖作祟，經過半年飲食及作息調整，外加減肥，再搭配壯陽藥，終於讓他找回性福。

黃世聰醫師指出，門診中經常有30多歲年輕患者因勃起功能障礙來求診，多數患者以為是因工作及生活壓力大造成不舉，但將近半數患者卻不知道自己已經有三高問題或心血管疾病，等到抽血報告出來，才知道問題來源是缺少運動、飲食沒有節制，長期讓三高問題或心血管疾病找上門所引起的勃起功能障礙。提醒有勃起障礙困擾的男性，可以趁年終健康檢查時，瞭解一下是不是健檢紅字所導致。

黃世聰醫師說，近來三高問題及代謝症候群引起的勃起功能障礙愈來愈被醫界所重視，患者因為血管硬化，陰莖血流速度相對不足，導致陰莖的充血功能較差，加上陰莖血管內皮細胞功能異常減少一氧化氮的釋放，降低對性刺激的血管擴張充血的反應度。根據他的門診經驗，對於身形肥胖的勃起功能障礙患者，大約三成患者經過調整生活作息並成功減肥，約七成再搭配醫師指示使用壯陽藥果都能找回「硬漢」雄風。

不過黃世聰醫師提醒，壯陽藥是醫師處方用藥，民眾應先經醫師專業診斷及處方後再服藥，尤其不能跟治療冠心症的硝酸鹽類藥物同時服用，避免造成血壓過低的副作用。