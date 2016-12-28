日交流協會加台灣 學者：正名重要里程碑

日本交流協會明年將更名為「日本台灣交流協會」，政大國關中心研究員蔡增家認為，這是台灣對外正名重要的里程碑，有助提升台日關係，但能否化為具體外交關係，將是觀察指標。



日本對台灣準外交代表機構公益財團法人「交流協會」（Japan Interchange Association）明年1月1日起將變更名稱為「日本台灣交流協會」（Japan-TaiwanExchange Association），外交部今天表示歡迎。

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熟稔台日關係的學者蔡增家今天受訪時表示，所謂的正名，先前政府就已積極推動，這次日本交流協會的更改名稱，是台灣對外正名的重要里程碑。



蔡增家說，這可從兩個面向來解讀，一是從表面上來看，是台日關係重要進展，但實質上能否化為具體的外交關係上的提升，則是未來觀察指標。



蔡增家說，「公益財團法人交流協會」明年1月1日起變更名稱為「公益財團法人日本台灣交流協會」，正名之後，台灣駐日外交人員能否享有同等的外交待遇，代表處是否也能隨正名提升地位，這才是重要的實質意涵，也是值得觀察的指標。



因此，他認為，名稱只是一個象徵，能否提升實質的外交關係，才具重要意涵，尤其未來台日雙方高層能否互訪，也是重要觀察面向。



台大政治系兼任教授的國際關係學會會長楊永明受訪時說，更名代表日本重視台灣關係提升的作為，好比當年北美事務協調委員會後來才登記為台北經濟文化代表處。



楊永明說，原本的日本交流協會，一般人不理解的話，不知道交流的對象是誰，因此把台灣納入成為「日本台灣交流協會」，設定與台灣的交流，讓機構有更明確的作為，除是台日之間的一個交流平台外，也等於強化台日關係。



淡江大學日本政經研究所前教授許慶雄說，日本主動更改交流協會名稱，某種程度應與美國總統當選人川普最近不滿中國的做法有關，所以才把台灣檯面化。