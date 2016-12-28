冷氣團發威 淡水出現入冬最低溫10.9度

（台灣英文新聞／台北綜合報導）氣象專家吳德榮今日在《洩天機教室》表示，昨(27)日晚至今(28)日清晨是這一波「大陸冷氣團」最強的一段時間，台北空曠地區氣溫大約11到12度，都會區也只有13度左右。請大家做好保暖工作。

今日清晨淡水出現10.9度低溫，創入冬平地最低氣溫記錄，說是入冬以來最強的「大陸冷氣團」也不為過。降雨方面，北部、東半部天氣陰冷有局部雨，中南部也有零星降雨，山區會比較多，天氣也是比較陰冷的。至於3千公尺以上高山的降雪情況，雖然水氣足夠但氣溫不夠低，想賞雪的民眾要失望了。

吳德榮指出，明、後(29、30日)兩天的最低溫將略回升1至2度，北台灣沿海空曠地區升至13、14度左右，都會區也會在14、15度上下，中部最低溫也會在14度左右，南部最低溫則會在15、16度上下，各地氣溫仍然是偏低的。北部、東半部仍是陰冷有局部雨，中南部則因中層水氣漸散、雲量減少，山區有一點零星降雨的機率。

跨年的天氣，東北風逐漸轉偏東風，海面上有水氣，東半部(東北角至恆春半島)迎風面雲很多，偶有局部雨，迎曙光易受雲層干擾；北部平地天氣還算穩定，為多雲時啨，靠東側的山區雲較多，有一點零星降雨的機率；中南部則天氣晴朗。各地氣溫正逐漸回升，但早晚還是比較偏涼，戶外活動仍要注意保暖。