台10大飯店龍頭　攜手共創無添加安全飲食環境

（台灣英文新聞／生活組 台北報導）－近年食安問題是造成全球人心惶惶的一大民生隱憂，塑化劑、黑心油品、化學香精，甚至廠商竄改食品保存期限等危機屢見不鮮，因此台灣民眾對於飲食的重視標準除美味之外，也越發重視安全。中華民國無添加餐飲食品發展協會近日更舉辦「亞太AA美食獎 評審特別獎 」嘉獎優良業者，一同呼應並推廣無添加食品的價值。

「Anti Additive無添加組織」源起自荷蘭，受到歐盟食品潔淨標示（Clean Label）的啟蒙，爾後推廣至澳洲、泰國、韓國、香港及台灣，在台灣成立「中華民國無添加餐飲食品發展協會」，致力於推廣國內食品廠商與餐廳，製作無添加物的食物。此次於台灣歷時近2年，於各大知名飯店及餐廳現場評核後，審慎評選十間獲獎飯店，希望藉此鼓勵並推廣歐美已廣泛認同，亞洲地區也逐漸興起的無添加物飲食觀念。

關注食安的台灣飯店龍頭文華東方酒店、台北花園大酒店、西華飯店、香格里拉遠東國際大飯店、美福飯店、國賓飯店、晶華酒店、萬豪酒店、福華飯店與維多麗亞酒店等十家業者，獲頒亞太AA美食獎 評審特別獎，受獎主廚於受訪時表示：「我們除了用最好的天然食材，更重要的是沒有使用添加物的烹飪技法，凸顯出食物原味的美好，讓客人吃的開心又安心。」而長期觀察台灣餐飲趨勢、在台灣飯店業服務超過20年的高階飯店管理者也表示：「台灣消費者意識抬頭，對於食安議題更關注，不但要好吃、更要健康，飲食不含添加物勢必是未來餐飲業的主流。」

除了亞太AA美食獎外，協會也提供認證機制，協助業者不能使用添加物來延長保存期限、改變食物口感口味、縮短製作時間來處理飲食，這幾年亞太地區共近百家相繼通過無添加物的認證，讓消費者更安心食用。

無添加食品理念已形成一股風潮席捲全球，此次在台北舉辦的「亞太AA美食獎 評審特別獎 台灣區授獎及雪梨行前記者會」為餐飲趨勢的風向球，「Anti Additive無添加組織」也即將於2017年2月22日於澳洲雪梨歌劇院舉辦國際頒獎典禮，屆時受獎嘉賓將有The Asia Pacific Anti Additive Association所認證的澳洲、香港、曼谷、首爾、東京等餐廳業者，藉由表彰全球優良業者有志一同的理念，盼望能達到食品安全、環境保護等等議題的共好境界。