工業服務業缺工20萬人 製造業占近4成

（中央社記者陳政偉台北28日電）主計總處公布，8月底工業及服務業空缺人數20.7萬人，年增0.8萬人；空缺率為2.7%，年增0.09個百分點。其中，缺工人數以製造業8萬人、占38.5%最多。

主計總處解釋，就近年空缺人數與空缺率觀察，主要仍受景氣因素影響。

其中，104年2月底空缺人數24萬人，為歷年最高。104年下半年起景氣低緩，近期則逐漸回溫，廠商僱用人力需求增加。

105年8月底工業及服務業空缺人數20.7萬人，較 2月增加0.2萬人，呈年增0.8萬人，空缺率為2.7%，較 2月及上年同月分別增加0.01個及0.09個百分點。

主計總處分析，8月底工業及服務業廠商空缺人數以製造業8萬人或占38.5%最多，批發及零售業3.9萬人或占18.6%居次，住宿及餐飲業1.6萬人或占7.7%居第三。

​若按空缺率觀察，以其他服務業4.76%為最高、不動產業4.36%次之，住宿及餐飲業3.79%居第三。

​8月底廠商空缺職類中，技藝有關工作人員、機械設備操作及組裝人員合計6萬人，占28.9%，技術員及助理專業人員4.9萬人，占23.8%。

主計總處每年2月及8月分別於「受僱員工動向調查」及「事業人力僱用狀況調查」辦理廠商空缺統計，並每半年定期發布。

其中，2月是按大職類分類蒐集空缺人數彙總資料，8月則蒐集各細職類空缺人數、空缺原因、空缺時間及僱用條件等詳細空缺資訊。1051228